Opozicija po četrtkovi Tarči: Pričakujemo Poklukarjev odstop

Opozicija po razkritjih v četrtkovi oddaji Tarča glede domnevnih nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito meni, da je interpelacija zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja upravičena. Pričakujejo njegov odstop in odstop šefa policija Senada Jušića. V koaliciji ob "resnih in zaskrbljujočih obtožbah" pričakujejo ministrova pojasnila.

Koalicijski partnerji se danes o podpori oziroma zaupanju v ministra Poklukarja niso izrekali, pričakujejo pa dodatna pojasnila tako ministra kot generalnega direktorja policije.

"Vsekakor pričakujemo, da se ta stvar razišče in ukrepa," je danes dejala namestnica vodje poslancev Svobode Tereza Novak. Pričakuje, da bodo pojasnila na vse izpostavljene očitke dobili v kratkem.

V SD in Levici pa med drugim ocenjujejo, da gre za resne obtožbe, in zato pričakujejo pogovor v koaliciji.

"Pričakujemo, da bo javnost seznanjena s stališči direktorja policije in ministra, ki sta se v zadnjih tednih veliko pojavljala v medijih," je poudaril podpredsednik SD in evropski poslanec Matjaž Nemec. V stranki pričakujejo, da bo minister pojasnila podal tudi v poslanski skupini SD, saj nad ministrom visi senca nedavno vložene interpelacije. "Socialni demokrati smo po koalicijski pogodbi predvsem dolžni odgovarjati državljankam in državljanom ter seveda ščititi pravno državo. V tem primeru so domnevne obtožbe resne in kot takšne jih je treba tudi obravnavati," je poudaril Nemec.

Levica: To nas izjemno skrbi

Po njegovih besedah tako minister bianco podpore nima. Kot je še spomnil, se je namreč celotna koalicija na zadnje državnozborske volitve podala z obljubami o spoštovanju delitve oblasti, v danem primeru pa ostaja "senca dvoma neaktivnosti politike, ki je odgovorna za to, da omogoča policiji predvsem strokovno, zakonito in nedvoumno delovanje v korist varnosti državljank in državljanov".

V Levici medtem poudarjajo, da jih očitki o domnevnih nepravilnostih skrbijo, zato v tem trenutku pričakujejo predvsem resen pogovor v koaliciji. "Težko ocenjujem, kje točno je treba takoj začeti ukrepati, lahko pa potrdim, da nas to izjemno skrbi. Vse bomo v luči novih podatkov, dognanj, razkritij prečesali v opoziciji in to bo imelo vpliv tudi na notranjega ministra," je dejala poslanka Levice Nataša Sukič.

Opozicija: Razkritja so dodaten dokaz, da je interpelacija upravičena

Opozicija pa je prepričana, da so razkritja dodaten dokaz, da je interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki so jo nedavno vložili v parlamentarni postopek, upravičena. Odgovornost bi morala po njihovem mnenju prevzeti tako Poklukar kot generalni direktor policije Senad Jušić.

Da bi ob domnevnih nepravilnostih v Centru za varovanje in zaščito kot tudi pri delovanju policije po državi morali goreti vsi rdeči alarmi, je danes dejal poslanec SDS Andrej Kosi. Predvsem domnevne nepravilnosti glede varovanja ključnih prič, državne tožilke, tudi predsednice DZ ter nezaupanje predsednika vlade so po njegovih besedah znak, da bi nekdo moral prevzeti odgovornost ter se posloviti s položaja.

Takšno oceno delijo tudi v NSi, kjer po četrtkovih razkritjih ocenjujejo, da gre za katastrofo in "razgradnjo ene temeljnih inštitucij, ki bi morala skrbeti za varnost državljank in državljanov". "Stvar je padla tako nizko, da bi pravzaprav direktor policije, ki je prvi odgovoren za to stanje v policiji, moral odstopiti, ne včeraj, že predvčerajšnjim, ministru Poklukarju pa lahko pravzaprav samo sporočimo, da ni čas za vročo čokolado, ampak za odstop, še preden bo interpelacija obravnavana," je poudaril vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Cigler Kralj: Kriv je tudi Golob

Po njegovi oceni je za aktualno stanje soodgovoren tudi predsednik vlade Robert Golob, ki pa je poskrbel zase in svojo varnostno službo prenesel v generalni sekretariat vlade, ko je ugotovil, da Centru za varovanje in zaščito ne more več zaupati, v NSi očitajo predsedniku vlade.

V oddaji Tarča na TV Slovenija so v četrtek razkrili očitke, da naj bi varnostniki policisti nepooblaščeno zbirali zasebne podatke o tožilki iz zadeve Kavaški klan, pa tudi o predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Poleg tega naj policija ne bi ukrepala, ko je sumljivo vozilo januarja zasledovalo vozila tožilke, tožilcev iz BiH in skesanca v zadevi Kavaški klan, ki je bil nato pred dnevi umorjen v Ljubljani. S policije so za Tarčo pojasnili, da so okoliščine tega dogodka preverjali, a ugotovitev ne morejo razkriti, ker bi lahko z razkritjem tajnih podatkov ogrozili življenje ali osebno varnost uslužbenca policije ali osebe, ki je sodelovala s policijo. Očitke, da naj bi na Centru za varovanje in zaščito prihajalo do zlorab prikritih metod dela, pa so zvečer na policiji zavrnili.