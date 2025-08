Huda nesreča, ena oseba življenjsko ogrožena

Nekaj po 13. uri so Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor obvestili o prometni nesreči z udeležbo treh vozil na glavni cesti Ptuj - Ormož, v okolici Gorišnice. Po dosedanjih informacijah so se tri osebe lažje poškodovale, ena pa huje, ki je tudi življenjsko ogrožena.

Na kraju so bili reševalci, ki so nudili nujno medicinsko pomoč in opravili prevoz poškodovanih v bolnišnico.

Ena oseba je kraj prometne nesreče zapustila, vendar so jo kasneje izsledili.

Policisti, ki obravnavajo sum kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, so opravili ogled kraja prometne nesreče, zaradi česar je bila cesta zaprta za ves promet, pri tem se je za promet osebnih vozil uredil obvoz po okoliških cestah. Ob 16.30 je promet po cesti ponovno stekel.