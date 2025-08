Starejšega moškega, ki naj bi minuli četrtek na Logu pri Brezovici streljal na 40-letnega moškega in ga hudo ranil, je danes zaslišal preiskovalni sodnik. Zoper osumljenca je bil odrejen pripor, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V četrtkovem sporu je po doslej znanih podatkih 81-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval 40-letnega moškega. Osumljenca so policisti prijeli na kraju in mu odvzeli prostost, 40-letnega moškega pa so hudo poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni več ogroženo.

Po pisanju Dnevnika naj bi bilo krvavo dejanje rezultat večletnega spora med moškima, domnevno zaradi lastništva stanovanja v večstanovanjski hiši. Na policiji so za STA potrdili, da so bili v preteklosti že obveščenih o medsebojnih sporih med osebama.

"V povezavi s tem vodijo tri posamične predkazenske postopke zaradi sumov kaznivih dejanj s poglavja zoper človekove pravice in svoboščine ter prekrškovna postopka zaradi kršitve javnega reda in miru," so navedli.