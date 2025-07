DZ bo danes obravnaval interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki so jo vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov. Ministru, ki se bo v DZ zagovarjal že drugič letos, očitajo neustrezen odziv ob aferi izkoriščanja tujih delavcev, problematično reorganizacijo centra za varovanje in zaščito ter poslabšanje splošne varnosti.