V tem poročilu bo navedel vse ukrepe od njegovega prihoda in prihoda generalnega direktorja policije Senada Jušića na funkciji, je Boštjan Poklukar dejal v današnji izjavi novinarjem ob robu podpisa dogovora o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj v visokošolskih zavodih. Zatrdil je, da teh ukrepov ni malo.

Poklukar začuden

Izrazil je začudenje, da pred tem nihče ni odredil izrednega nadzora nad to enoto. Sam je namreč sklenil, da je to treba narediti, ko je videl, kaj vse je tam narobe. "Dvomim, da je to vedel tudi generalni direktor policije. Nenazadnje pa kot politik po enotah slovenske policije nimam kaj hoditi in jih dnevno nadzirati," je pojasnil.

Po besedah Poklukarja gre za dalj časa trajajoče težave, na katere očitno v preteklosti nihče ni opozarjal. "Ko sva z generalnim direktorjem prevzela mandat, sva očitno dregnila v osje gnezdo in tudi začela ukrepati," je dejal Poklukar ob očitkih, da ni pravočasno ukrepal. Zatrdil je, da bo na vse očitke odgovoril tudi koaliciji, tako pred interpelacijo kot tudi v interpelaciji, pojasnjuje pa jih tudi dnevno. Dodal je, da je ukrepal tudi z obvezno usmeritvijo o temeljiti reorganizaciji enote.

Jušić pa je na vprašanje o konkretnih ukrepih odgovoril, da so usmeritve zelo jasne. Z namenom reorganizacije oziroma optimizacije delovnih procesov v centru za varovanje in zaščito bo imenovana delovna skupina s strokovnjaki z različnih delovnih področij, je navedel. Javnost bo o konkretnih ugotovitvah pravočasno seznanjena, je zatrdil.

Izredni nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil v centru za varovanje in zaščito, ki je bil izveden na podlagi odredbe ministra, je potekal od marca do aprila letos, zaključno poročilo pa je bilo izdelano avgusta. Nadzor je opravila nadzorna skupina direktorata za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve. Celotno poročilo je bilo prvotno označeno s stopnjo tajnosti interno, v ponedeljek pa so sprožili postopek izločanja tajnih podatkov.