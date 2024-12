Pristojni minister Boštjan Poklukar je umaknil stopnjo zaupnosti s poročila o nadzoru dela v Centru za varovanje in zaščito. Ugotovili so tudi odtekanje informacij zlasti s sestankov vodstva centra in nepravilno poročanje policistov o opravljenem delu, je dejal generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić. Minister Poklukar se je odločil, da enota potrebuje temeljito spremembo, in zato odredil njeno celostno reorganizacijo. "Po vseh medijskih pritiskih ugotavljam, da postaja sistem žrtev posameznikov, ki res mislijo, da se svet vrti samo okoli njih," je bil oster Poklukar.

"Skrb vzbujajoče je, da je varovana državna tožilka v zelo kratkem času prejela določene informacije, ki jih uslužbenci policije ne bi smeli posredovati," je danes v izjavi za medije povedal Darijo Levačić.

Nadzorna skupina direktorata za policijo je ugotovila tudi pretirano osebni odnos med varovanimi osebami in policisti. "Pretirana servilnost policistov ali njihova osebna navezanost na varovano osebo škoduje strokovnemu opravljanju nalog," je povedal Levačić in dodal, da osebna navezanost na varovano osebo povečuje tveganje za zlorabo.

Več sogovornikov je med nadzorom po besedah Levačića opozorilo na težavo, da policisti na prošnjo oseb, ki jih varujejo, pogosto ne poročajo o njihovih aktivnosti, zlasti v zasebnem času, čeprav bi to skladno z internimi akti morali.

Poklukar: Odredil sem celostno reorganizacijo enote

"Zaključeni izredni nadzor je pokazal nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je generalni direktor policije na podlagi mojih usmeritev in obveznih navodil takoj začel odpravljati. Glede na zadnje obtožbe pa sem presodil, da enota potrebuje temeljito spremembo in odredil njeno celostno reorganizacijo," je v izjavi dejal notranji minister Boštjan Poklukar.

Kot je pojasnil, je generalno državno tožilko prosil, da v okviru svojih pooblastil stori vse, da specializirano državno tožilstvo, oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili morebitna kazniva dejanja čim prej raziščejo.

"Moram pa še dodati, da ob vseh teh medijskih pritiskih ugotavljam, da postaja sistem žrtev posameznikov, ki res mislijo, da se svet vrti samo okoli njih," je bil oster Poklukar.

Minister umaknil stopnjo zaupnosti

Izredni nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil v Centru za varovanje in zaščito, ki je bil izveden na podlagi odredbe ministra, je potekal od marca do aprila letos, zaključno poročilo pa je bilo izdelano avgusta. Nadzor je opravila nadzorna skupina direktorata za policijo in druge varnostne naloge ministrstva za notranje zadeve. Celotno poročilo je bilo prvotno označeno s stopnjo tajnosti interno, danes pa je minister sprožil postopek izločanja tajnih podatkov.