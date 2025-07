Na komisiji so danes potrdili informacijo, da Lapornik predčasno odhaja s funkcije namestnika predsednika KPK, o čemer je prvi poročal portal Info 360. Vlada je namreč pretekli teden izdala odločbo o imenovanju Lapornika za tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

Pričakujejo pa, da bo v primeru Lapornikovega predčasnega zaključka mandata pravočasno imenovan nov namestnik predsednika, tako da njegov odhod v ničemer ne bo vplival na postopke, ki jih vodijo.

Pri tem se sklicujejo na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da funkcionar komisije, ki mu je potekel mandat ali je odstopil, opravlja funkcijo do začetka opravljanja funkcije novega funkcionarja. Dodajajo še, da bodo o Lapornikovem predčasnem odhodu urad predsednice republike Nataše Pirc Musar obvestili takoj, ko bo pravnomočna odločba o njegovem imenovanju za tožilca.

V uradu predsednice republike so s predčasnim odhodom Lapornika seznanjeni. Kot navajajo, bo predsednica republike pri postopku imenovanja novega namestnika predsednika komisije ravnala skladno z določili in roki, ki jih določa zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

V senatu komisije zoper premierja Goloba

V zaključni fazi odločanja komisije je postopek, ki ga KPK vodi zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi očitkov o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve. V senatu komisije, ki obravnava ta primer, je poleg namestnice predsednika komisije Tine Divjak tudi Lapornik, medtem ko se je predsednik KPK Robert Šumi iz postopka izločil.

Senat KPK je preiskavo zoper premierja uvedel novembra 2023 zaradi sumov kršitve integritete, a je KPK preiskavo od prijave večkrat prekinila. Premierjev odvetnik Stojan Zdolšek je namreč med drugim zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega in zavrnitev zahteve za izločitev izpodbijal na sodišču. Z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak pa je postal razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave, brezpredmeten.