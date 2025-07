KPK izrekla globo poslancu. Gregorič jo je že poravnal.

Kot so zapisali na KPK, je poslanec storil prekršek s tem, ko v zakonsko določenem roku po nastopu spremembe organu, pri katerem opravlja funkcijo, ni posredoval podatka, da je 6. januarja letos prenehal biti zakoniti zastopnik pravnega subjekta. DZ bi moral namreč najkasneje v osmih dneh po prenehanju opravljanja funkcije sporočiti, da ni več prokurist v gospodarski družbi CYCLOPET Radiofarmaki in diagnostika, česar pa ni storil.

Ob tem so na KPK ponovno pojasnili, da prekrškovnih postopkov glede neporočanja o hkratnem opravljanju funkcij poslanca in prokurista ob nastopu poslanske funkcije leta 2022 komisija ni mogla uvesti. Od dogodka sta namreč minili že več kot dve leti, kar je zakonski rok za uvedbo prekrška, nezdružljivost pa je poslanec že sam odpravil, so pojasnili v sporočilu za javnost.

To je letos že šesti prekrškovni postopek zoper funkcionarja s področja omejitev poslovanja, so opozorili. Kot ugotavlja KPK tudi v oceni stanja za leto 2024, je tovrstno neporočanje, kot je v primeru Gregoriča, precej pogosto, kar vodi v prekrškovne postopke.

Opozarjajo na dosledno in pravočasno poročanje

Ključno pa je, da funkcionarji dosledno in pravočasno poročajo o povezanih subjektih in njihovih spremembah organu, pri katerem so zaposleni, saj je ta zavezan spoštovati omejitve oziroma prepovedi poslovanja. Zato KPK poleg predavanj in usposabljanj med drugim poudarja vlogo pooblaščenca za integriteto, ki bi funkcionarje sproti seznanjal z njihovimi obveznostmi in jih opozarjal na morebitne nepravilnosti, da se te ne bi dogajale, so navedli.

Hkrati so ob tem ponovno opozorili na potrebo po izboljšani zakonski ureditvi glede omejitev poslovanja in nezdružljivosti funkcij. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč trenutno predvideva le prekrškovne sankcije, če se kršitev ne odpravi oziroma obveznost ni izvedena v zakonsko določenem roku, pri čemer zakon ne predvideva posebnih ali drugih sankcij za dolgotrajne kršitve, kot je bilo v tokratnem primeru.

Na KPK se bodo zavzemali za to, da bo vrzel odpravljena ob naslednjih spremembah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so še napovedali.

Gregorič zadovoljen, da je postopek končan

Gregorič je ob robu redne seje DZ izrazil zadovoljstvo, da je KPK končala svoj postopek. Pojasnil je, da je odločbo prejel pred tremi tedni ter tudi takoj plačal 400 evrov globe in 40 evrov za stroške postopka. Prejšnji teden ga je KPK z novo odločbo obvestila, da je zaradi takojšnjega plačila globa le polovična, zato mu bodo 200 evrov vrnili, je dodal.