V Rusiji ubit znani arhitekt. Ga je umoril veteran vojne v Ukrajini?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Aleksander Suponitski | Aleksander Suponitski je bil umorjen s strelom v glavo. | Foto suart-group.ru

Aleksander Suponitski je bil umorjen s strelom v glavo.

Foto: suart-group.ru

V Sankt Peterburgu v Rusiji policija preiskuje umor znanega arhitekta Aleksandra Suponitskega, ki ga je med odpravljanjem do osnovne šole, kamor je vsako jutro pospremil desetletno hčer, s strelnim orožjem domnevno ubil 49-letni Konstantin Kozirev, ki si je nato vzel lastno življenje. Kozirev se je po navedbah nekaterih ruskih medijev pravkar vrnil s fronte v Ukrajini.

Ukazal jima je, naj poklekneta, in očeta nato ustrelil v glavo

Suponitskega, predsednik arhitekturne družbe SUART, in njegovo hčer je morilec v sredo zjutraj med odpravljanjem v šolo prestregel pri izhodu iz dvigala v stanovanjski stavbi. Zagrozil jima je s strelnim orožjem in ukazal, naj poklekneta, nato pa je 73-letnega Suponitskega ustrelil v glavo.

Desetletnici je uspelo pobegniti nazaj v stanovanje, strelec pa si je nato sodil sam, poroča The Moscow Times.

Serhat Gumrukcu
Novice Trdil je, da je odkril čudežno zdravilo. Nato je naročil grozljiv zločin.

Morilec Suponitskega, ki je bil znan po svojem oblikovanju več postaj podzemne in mestne železnice v Sankt Peterburgu ter drugih poslopij sanktpeterburške javne uprave, naj bi bil 49-letni Konstantin Kozirev.

Šlo je za nekdanjega menedžerja v enem od večjih gradbenih podjetij v Sankt Peterburgu, ki je bil pred leti tarča preiskave zaradi domnevne utaje davkov. Šlo je za odmeven primer, v katerega je bila vpletena tudi ruska obveščevalna agencija FSB.

Je bila povod za umor zamera iz preteklosti?

Kozirov se naj bi po navedbah ruskega portala Fontanka pred kratkim vrnil s fronte v Ukrajini. 

Suponitski in Kozirov sta se po navedbah ruskih medijev poznala že prej, motivacija za umor pa bi lahko bila zamera zaradi enega od propadlih poslov.

Vladimir Putin
Novice Je to začetek upora ruske elite proti Putinu? To je za zdaj znano.
