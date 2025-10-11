V Sankt Peterburgu v Rusiji policija preiskuje umor znanega arhitekta Aleksandra Suponitskega, ki ga je med odpravljanjem do osnovne šole, kamor je vsako jutro pospremil desetletno hčer, s strelnim orožjem domnevno ubil 49-letni Konstantin Kozirev, ki si je nato vzel lastno življenje. Kozirev se je po navedbah nekaterih ruskih medijev pravkar vrnil s fronte v Ukrajini.

Ukazal jima je, naj poklekneta, in očeta nato ustrelil v glavo

Suponitskega, predsednik arhitekturne družbe SUART, in njegovo hčer je morilec v sredo zjutraj med odpravljanjem v šolo prestregel pri izhodu iz dvigala v stanovanjski stavbi. Zagrozil jima je s strelnim orožjem in ukazal, naj poklekneta, nato pa je 73-letnega Suponitskega ustrelil v glavo.

Desetletnici je uspelo pobegniti nazaj v stanovanje, strelec pa si je nato sodil sam, poroča The Moscow Times.

Morilec Suponitskega, ki je bil znan po svojem oblikovanju več postaj podzemne in mestne železnice v Sankt Peterburgu ter drugih poslopij sanktpeterburške javne uprave, naj bi bil 49-letni Konstantin Kozirev.

Šlo je za nekdanjega menedžerja v enem od večjih gradbenih podjetij v Sankt Peterburgu, ki je bil pred leti tarča preiskave zaradi domnevne utaje davkov. Šlo je za odmeven primer, v katerega je bila vpletena tudi ruska obveščevalna agencija FSB.

Je bila povod za umor zamera iz preteklosti?

Kozirov se naj bi po navedbah ruskega portala Fontanka pred kratkim vrnil s fronte v Ukrajini.

Suponitski in Kozirov sta se po navedbah ruskih medijev poznala že prej, motivacija za umor pa bi lahko bila zamera zaradi enega od propadlih poslov.