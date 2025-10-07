Trdil je, da je odkril čudežno zdravilo. Nato je naročil grozljiv zločin.

Serhat Gumrukcu, turški znanstvenik, nekdanji čarodej in ustanovitelj biotehnološkega podjetja Enochian Biosciences, ki je leta 2018 senzacionalno trdil, da je odkril čudežno zdravilo za boj proti virusu HIV, ki povzroča aids, bo morda preostanek svojega življenja preživel v zaporu. Na sojenju zaradi umora poslovnega partnerja, ki ga je naročil januarja 2018, je bil namreč spoznan za krivega. Pravkar so bili na dolgoletne zaporne kazni obsojeni njegovi sostorilci, njega pa izrek kazni čaka novembra.

42-letni Gumrukcu se je leta 2017 pogajal o več milijonov dolarjev vrednem prevzemu njegovega biotehnološkega podjetja Enochian Biosciences, ki bi mu domnevno omogočil, da bi nadaljeval z delom na svojem zdravilu za virus HIV oziroma bolezen aids, ki ga je po poročanju ameriških medijev razglašal za "malodane čudežnega".

Gumrukcu je sicer nekdanji čarodej, ki je pred prihodom v ZDA v rodni Turčiji nastopal z umetniškim imenom Doktor No, znanstvenik in serijski podjetnik, ki je po selitvi v Los Angeles živel na veliki nogi. Svoje premoženje naj bi ustvaril z domnevno vzpodbudnimi raziskavami zdravil za neozdravljive bolezni, ki so jih, podobno kot v primeru družbe Theranos propadle milijarderke Elisabeth Holmes, financirali zunanji vlagatelji.

Serhat Gumrukcu je po navedbah ameriških medijev v Los Angelesu živel kot superzvezdnik in se redno udeleževal zabav, na katerih so bili prisotni tudi pripadniki hollywoodske elite. Foto: Instagram / Serhat Gumrukcu

Ker je poslovni partner ogrožal njegovo bogastvo, je moral umreti

Turkov posel z družbo Enochian Biosciences, ki bi med drugim močno povečal vrednost njegovega premoženja, se je v nevarnosti znašel zaradi njegovega nekdanjega poslovnega partnerja Gregoryja Davisa.

Ta je Gumrukcuju grozil, da ga bo zaradi domnevne poslovne goljufije, zaradi katere je v vodo padel njun pretekli posel z naftnimi surovinami, prijavil oblastem oziroma ga tako ali drugače spravil na sodišče.

Gregory Davis, nekdanji poslovni partner Gumrukcuja, z ženo Melisso Foto: Melissa Davis

Gumrukcu je po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje, ki je prejšnji teden objavilo podrobnosti o dogodkih, zato naročil umor 49-letnega Davisa, sicer očeta kar šestih otrok.

Morilec se je izdajal za zveznega policista

V morilsko zaroto so bile poleg Gumrukcuja vpletene še tri osebe. Turek je svoje namere najprej razkril prijatelju iz Las Vegasa Berku Eratayu, ta pa iskanje morilca prepustil Aronu Ethridgu, ki je nazadnje našel 37-letnega Jerrya Banksa.

Jerry Banks je bil tisti, ki je pritisnil na sprožilec. Foto: FBI

Banks se je 6. januarja 2018 v vozilu z utripajočimi lučmi pripeljal pred dom Anthonyja Davisa v ameriški zvezni državi Vermont in ga z izdajanjem za ameriškega zveznega sodnega policista oziroma zveznega šerifa (US Marshall) prepričal, da je sedel v njegovo vozilo, kjer ga je nato umoril s strelnim orožjem. Truplo Davisa je Banks nato delno zakopal v kup snega in pobegnil.

V času Davisove smrti je bila njegova žena noseča z njunim sedmim otrokom.

Grozi mu dosmrtna zaporna kazen

Gumrukcu se je organom pregona, ki so preiskovali umor Davisa, uspešno izogibal več kot štiri leta. Turek je med preiskavo, ki jo je v sodelovanju z FBI usmerjalo tožilstvo v zvezni državi Vermont, kjer je bil umorjen Davis, lagal agentom FBI, ki so ga dvakrat zaslišali zaradi njegovih povezav z Davisom. Skupaj z Berkom Aratayem so ga, ko je bilo dokazov dovolj, nato aretirali maja 2022.

Gumrukcu ni bil obtožen le, da je naročil umor, temveč tudi sodelovanja v zaroti in poslovne goljufije. Foto: Instagram / Serhat Gumrukcu

Banks, ki je povlekel sprožilec strelnega orožja, Ethridge, ki ga je rekrutiral, in Eratay, ki je izvedel umor po naročilu, so bili prejšnji teden obsojeni na 200, 140 in 110 mesecev trajajoče zaporne kazni, je razvidno iz sporočila za javnost ameriškega ministrstva za pravosodje (vir).

Izrek kazni Gumrukcuju, ki je bil za krivega spoznan že aprila letos, je medtem napovedan šele za 24. november. Za kaznivo dejanje naročenega umora je v ZDA sicer predpisana doživljenjska zaporna kazen, a se sodnik lahko odloči drugače.