Bila je najmlajša milijarderka na svetu, zdaj ji grozi 80 let zapora #video

Elizabeth Holmes je bila pred kakšnim desetletjem največja zvezda Silicijeve doline, potem ko naj bi njeno podjetje Theranos, ustanovljeno leta 2003, iznašlo revolucionarno metodo za krvne preglede, ki zahteva samo kapljico krvi.

Uvrščali so jo na lestvice najvplivnejših in najbogatejših Zemljanov, leta 2015, ko je imela 31 let, so jo pri Forbesu razglasili za najmlajšo milijarderko na svetu, potem ko so njeno osebno premoženje ocenili na 4,5 milijarde dolarjev.

Foto: Reuters

Kmalu zatem pa se je izkazalo, da so v podjetju Theranos prirejali rezultate, da bi svoj izum prikazali kot učinkovitejši, kot je v resnici bil, in z lažnimi informacijami zavajali vlagatelje, ki so v podjetje pretakali ogromne zneske.

Sojenje Elizabeth Holmes v San Joseju v Kaliforniji je trajalo več mesecev, tožilstvo ji je med drugim očitalo, da je zavestno in namenoma lagala o tehnologiji, ki naj bi jo iznašli v njenem podjetju. Sama je ves čas sojenja zatrjevala, da ni kriva.

Foto: Reuters

Porota jo je spoznala za krivo goljufije v štirih od enajstih točk obtožnice, za vsako od njih ji grozi do 20 let zapora, skupno torej 80 let. Kdaj bo sodišče odločalo o kazni, še ni znano.

Preberite še: