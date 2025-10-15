Manekenko in podjetnico sredi Milana brutalno umoril njen partner

29-letno manekenko in podjetnico Pamelo Genini je v torek zvečer v milanskem stanovanju brutalno umoril njen 52-letni partner, ki si je nato skušal vzeti življenje, pišejo italijanski mediji. Priča napadu Gianluce Soncina so bili sosedje, ki so slišali Pameline krike na pomoč.

Stanovalci sosednje hiše so po poročanju tujih medijev povedali, da so pred domnevnim umorom videli moškega, ki je vdrl v stanovanje. Slišali so krike na pomoč in poklicali policijo. Genini in njen partner Soncin sta se po navedbah prič burno sprla, ko mu je povedala, da želi z njim končati razmerje. Soncin jo je nato po pričevanjih odvlekel na teraso in jo tam večkrat zabodel.

Terasa, kjer se je po navedbah prič zgodil umor. Foto: Reuters

Commoció amb la tràgica mort d'una jove influencer, assassinada a la terrassa de casa amb un gani...



Tenia només 29 anys i ha mort a mans de la parella mentre la policia intentava entrar al seu pis per a salvar-la https://t.co/rI6lHNQhze — ElNacional.cat (@elnacionalcat) October 15, 2025

Policija je v stanovanje vdrla ob pomoči gasilcev in na tleh našla negibno 29-letno Pamelo, Gianluca pa je ob njihovem prihodu še vedno mahal z nožem. Preden so ga policisti lahko ukrotili, je poskušal storiti samomor in se dvakrat zabodel v grlo. Po pregledu v bolnišnici njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti še preiskujejo vse okoliščine dogodka. Foto: Reuters

An Italian model who appeared on a dating show has been stabbed to death by her boyfriend after she tried to break up with him.



Pamela Genini, 29, was allegedly knifed at least 20 times on her balcony on Tuesday night by partner Gianluca Soncin, 52. pic.twitter.com/D7hbXmIvH7 — MassiVeMaC (@SchengenStory) October 15, 2025

Par je bil v razmerju eno leto, Soncin pa je bil do 29-letne Genini nasilen že v preteklosti, še piše Corriere della Sera. Grozil naj bi ji tudi s pištolo, ena od sosed pa je povedala, da je v preteklosti posredovala policija, ko Pamela partnerja ni hotela spustiti v stanovanje.

Pred kratkim sta bila na počitnicah na Elbi, kjer se je 29-letnica odločila, da se bo domov vrnila sama. 52-letni partner ji je po tem grozil, da bo ubil njenega psa.

Foto: Instagram