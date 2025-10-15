Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
15. 10. 2025,
13.40

Osveženo pred

29 minut

Sreda, 15. 10. 2025, 13.40

29 minut

Manekenko in podjetnico sredi Milana brutalno umoril njen partner

Avtor:
Na. R.

Pamela je Gianluci povedala, da ga želi zapustiti, kar ga je očitno razbesnelo in se tragično končalo.

Pamela je Gianluci povedala, da ga želi zapustiti, kar ga je očitno razbesnelo in se tragično končalo.

Foto: Instagram

29-letno manekenko in podjetnico Pamelo Genini je v torek zvečer v milanskem stanovanju brutalno umoril njen 52-letni partner, ki si je nato skušal vzeti življenje, pišejo italijanski mediji. Priča napadu Gianluce Soncina so bili sosedje, ki so slišali Pameline krike na pomoč.

Stanovalci sosednje hiše so po poročanju tujih medijev povedali, da so pred domnevnim umorom videli moškega, ki je vdrl v stanovanje. Slišali so krike na pomoč in poklicali policijo. Genini in njen partner Soncin sta se po navedbah prič burno sprla, ko mu je povedala, da želi z njim končati razmerje. Soncin jo je nato po pričevanjih odvlekel na teraso in jo tam večkrat zabodel.

Terasa, kjer se je po navedbah prič zgodil umor. Foto: Reuters

Policija je v stanovanje vdrla ob pomoči gasilcev in na tleh našla negibno 29-letno Pamelo, Gianluca pa je ob njihovem prihodu še vedno mahal z nožem. Preden so ga policisti lahko ukrotili, je poskušal storiti samomor in se dvakrat zabodel v grlo. Po pregledu v bolnišnici njegovo življenje ni ogroženo.

 

Policisti še preiskujejo vse okoliščine dogodka. Foto: Reuters

Par je bil v razmerju eno leto, Soncin pa je bil do 29-letne Genini nasilen že v preteklosti, še piše Corriere della Sera. Grozil naj bi ji tudi s pištolo, ena od sosed pa je povedala, da je v preteklosti posredovala policija, ko Pamela partnerja ni hotela spustiti v stanovanje.

Pred kratkim sta bila na počitnicah na Elbi, kjer se je 29-letnica odločila, da se bo domov vrnila sama. 52-letni partner ji je po tem grozil, da bo ubil njenega psa.

Foto: Instagram

