Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sobota,
11. 10. 2025,
19.03

Osveženo pred

10 minut

Umorjen zloglasni pevec: "Bilo je brutalno, kri je bila povsod"

Ian Watkins | Ian Watkins je prestajal 29-letno zaporno kazen. | Foto Policija Južnega Walesa

Ian Watkins je prestajal 29-letno zaporno kazen.

Foto: Policija Južnega Walesa

V kaznilnici Wakefield v Veliki Britaniji, ki je znan po vzdevku "Vila za pošasti", saj tam zaporne kazni prestajajo nekateri najbolj nevarni britanski kriminalci, je eden od zapornikov z nožem umoril Iana Watkinsa. Šlo je za nekdanjega pevca valižanske glasbene skupine Lostprophets, ki je bil leta 2013 zaradi spolnih zlorab otrok obsojen na 29-letno zaporno kazen.

Napad na Watkinsa se je po poročanju britanskih medijev zgodil v petek. Eden od zapornikov je Watkinsa z nožem zabodel v vrat in mu prerezal vratno arterijo, zaradi česar je 48-letni nekdanji glasbenik izkrvavel. Umrl naj bi med helikopterskim prevozom v bolnišnico. 

Avstrijska policija
Novice Grozljivo: Hrvatica v Avstriji novorojenčka odvrgla na nadstrešek

Priče so napad na Watkinsa, ki ga je drugi zapornik z nožem napadel v času, ko so bila vrata vseh celic odprta, opisale kot "brutalen celo za zaporniške standarde", je poročal britanski tabloid The Sun. "Kri je bila povsod, zvonili so alarmi in sirene," so opisali dogajanje po napadu.

Ian Watkins na koncertu v Nemčiji. | Foto: Guliverimage Ian Watkins na koncertu v Nemčiji. Foto: Guliverimage

Watkins je bil tarča podobnega napada že leta 2023, ko so mu poškodbe z nožem prizadejali trije sojetniki.

trava, droga, konoplja
Novice Petletnik v vrtec prinesel konopljo in starše spravil za zapahe

Eden najbolj zloglasnih in osovraženih glasbenikov na Otoku

Ian Watkins je obetavno glasbeno kariero - bil je ustanovitelj in glavni pevec uspešne rokerske skupine Lostprophets - v smeti vrgel decembra 2012, ko je bila proti njemu vložena obtožnica zaradi sumov, da je spolno zlorabljal več otrok, poskusil pa naj bi celo posiliti enoletnega dojenčka. Soočal se je tudi z obtožbami, da je posedoval posnetke spolnih zlorab otrok in prepovedane droge.

Ian Watkins na koncertu skupine Lostprophets leta 2011. | Foto: Guliverimage Ian Watkins na koncertu skupine Lostprophets leta 2011. Foto: Guliverimage

Decembra 2013 je bil obsojen na 29-letno zaporno kazen. Po izpustu iz zapora bi se moral še šest let javljati policiji. 

Watkins, ki ga je eden od kriminalistov, ki so ga preiskovali, opisal kot "morda najbolj nevarnega spolnega prestopnika, kar jih je kdaj videl", je zaporno kazen prestajal v zaporu Wakefield v Angliji.

Ta je znan po vzdevku "Vila za pošasti", saj tam zaporne kazni prestajajo nekateri najbolj zloglasni britanski obsojenci: serijski in drugi morilci, posiljevalci, pedofili, teroristi.

Serhat Gumrukcu
Novice Trdil je, da je odkril čudežno zdravilo. Nato je naročil grozljiv zločin.
pokopališče
Novice Skrivnostni umor na pokopališču v Nemčiji: kako je umrl 25-letnik?
