Avtor:
Ka. N.

Petek,
3. 10. 2025,
19.40

Osveženo pred

50 minut

Petek, 3. 10. 2025, 19.40

Skrivnostni umor na pokopališču v Nemčiji: kako je umrl 25-letnik?

Ka. N.

pokopališče | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na ozki poti tik za pokopališčem Neuss-Hoisten v Nemčiji so ostale strašljive sledi dramatičnega dogodka. Dve veliki luži krvi, gumijaste rokavice, oprema za intubacijo in brizge pričajo o boju na življenje in smrt, ki se je zgodil v četrtek zvečer.

V mraku se je 56-letni Stefan L. sprehajal ob potoku s svojim psom. Pot je ozka, pod vejami je treba skloniti glavo, a številni prebivalci jo kljub temu uporabljajo za sprehod. Ob pokopališču je srečal 25-letnega moškega iz Duisburga, med njima prišlo do prepira, ki se je hitro stopnjeval.

Po poročanju nemškega časnika Bild je prišlo do uporabe noža. Kdo ga je prvi potegnil in zakaj se je zgodil spopad, policija še preiskuje.

Reševalci prišli prepozno

Ob koncu pretepa sta oba moška ležala na tleh, prekrita s krvjo. Stefanu L. je uspelo poklicati pomoč, kmalu zatem so na kraj prišli reševalci in policija. Za 25-letnika iz Duisburga pa je bila zdravniška pomoč prepozna, umrl je na kraju dogodka.

Stefan L. se je brez upora pustil aretirati, s hudimi poškodbami pa so ga odpeljali v bolnišnico.

Še veliko nejasnosti

Policija za zdaj ne razpolaga z dokazi o morebitni predhodni zvezi med obema moškima. "Ozadje prepira in natančen potek dogodkov trenutno nista jasna in sta predmet kriminalistične preiskave," je sporočil tiskovni predstavnik policije.

Nemčija umor pokopališče
