35 let kasneje: mladi nemški Ossiji ostajajo revnejši

Med nekdanjima Vzhodno in Zahodno Nemčijo še vedno obstajajo velike razlike, tudi med mladimi, ki so živeli le v združeni državi. Med ključnimi razlogi za to je dejstvo, da mladi na vzhodu podedujejo mnogo manjše premoženje kot njihovi vrstniki z zahoda.

Nova nemška zvezna komisarka za vzhodno Nemčijo Elisabeth Kaiser prihaja iz kraja Gera v vzhodni zvezni deželi Turingiji. Leta 1987, v času njenega rojstva, je bila Nemčija še vedno razdeljena. Dve leti pozneje je padel berlinski zid, 3. oktobra 1990 pa sta se obe Nemčiji združili in komunistična Nemška demokratična republika je odšla v zgodovino, v članku, v katerem opisuje aktualno situacijo, piše Deutsche Welle.

"Obdobja združitve nisem zavestno doživela, a zgodbe mojih staršev in starih staršev so me oblikovale," je zapisala Kaiser v letnem poročilu, predstavljenem v Berlinu ravno v času 35. obletnice dneva nemške enotnosti. Za 38-letno članico levosredinske Socialdemokratske stranke (SPD) je to prvič, saj je na položaju šele od maja 2025, ko je bila oblikovana nova zvezna vlada.

"Otroci iz poznih osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja smo prva generacija, ki se je socializirala v združeni Nemčiji. Kljub temu je za mlade, ki tam odraščajo, vzhod še vedno veliko več kot le smer na kompasu. Je prostor, ki oblikuje identiteto in vpliva na življenja," poudarja nemška zvezna komisarka za vzhodno Nemčijo. Foto: Reuters V prispevku se osredotoča na to, kako mlajši ljudje doživljajo Nemčijo, ki je združena že 35 let, vendar je naslov poročila pomenljiv in namiguje na vrzel med obema deloma Nemčije: Odraščanje v enotnosti?.

Formalno je odgovor da, saj zdaj obstaja samo en nemški narod, pa vendar: "Otroci iz poznih osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja smo prva generacija, ki se je socializirala v združeni Nemčiji. Kljub temu je za mlade, ki tam odraščajo, vzhod še vedno veliko več kot le smer na kompasu. Je prostor, ki oblikuje identiteto in vpliva na življenja," je Kaiser poudarila v predgovoru poročila.

Nižji dohodki, več socialne pomoči

Komisarka Kaiser, ki je študirala na Univerzi v Potsdamu v vzhodni zvezni deželi Brandenburg, takole vidi razlike med seboj in mladimi iz nekdanje Zahodne Nemčije: "Mnogi mladi se ne morejo poistovetiti z oznako zahodni Nemci, še posebej če živijo na obali ali blizu Alp. Nasprotno pa se mladi vzhodni Nemci veliko pogosteje identificirajo kot Ossiji," je zapisala in za sonarodnjake uporabila slengovski izraz za prebivalce nekdanjega vzhoda.

Čeprav so vsi mladi Nemci tri desetletja in pol odraščali v isti državi, se pogoji njihove vzgoje še vedno pomembno razlikujejo, zlasti na območjih zunaj vzhodnonemških mest, opaža Kaiser.

V svojem poročilu Kaiser navaja študijo o enakosti med nekdanjim vzhodom in zahodom, ki kaže, da v majhnih mestih in na podeželju v vzhodnih zveznih državah javni prevoz in zdravstvene ustanove niso več v celoti na voljo. Hkrati imajo ljudje podpovprečne dohodke in so bolj verjetno odvisni od socialnih prejemkov. "Vzhod je revnejši kot zahod," dodaja.

Slabša ekonomska slika oblikuje življenja mnogih vzhodnih Nemcev še dolgo v dobi odraslosti, ker se manj verjetno lahko zanesejo na finančno podporo staršev skozi življenje. Poleg tega je staranje prebivalstva na podeželju vzhodne Nemčije izrazitejše kot na zahodu – delež mladih je precej pod nacionalnim povprečjem.

Po podatkih zveznega statističnega urada za 2024 so davčni uradi v zahodnih zveznih državah poročali o več kot 106 milijardah evrov podedovanega ali podarjenega premoženja. Na vzhodu, vključno z Berlinom, je bila ta številka manjša od sedem milijard. Številke na prebivalca so na zahodu skoraj štirikrat večje. Foto: Shutterstock

Ključni razlog za vrzel

Kaiser je pri predstavitvi svojega poročila podrobneje opisala ta vidik: "Mladi na vzhodu so še danes v slabšem položaju, ker se bogastvo prenaša predvsem z dedovanjem," česar večina vzhodnih Nemcev ne more pričakovati.

Po podatkih zveznega statističnega urada za 2024 so davčni uradi v zahodnih zveznih državah poročali o več kot 106 milijardah evrov podedovanega ali podarjenega premoženja. Na vzhodu, vključno z Berlinom, je bila ta številka manjša od sedem milijard. Številke na prebivalca na zahodu so skoraj štirikrat večje. Kaiser meni, da je to problematično in da bi bila morda potrebna resna razprava o spremembah dednih zakonov.

Ena od idej, ki se je pojavila, je predlog o "dediščini za vse", ki ga je pred leti prvič predstavil Nemški inštitut za ekonomske raziskave (DIW). Po tem predlogu bi vsi mladi v Nemčiji prejeli 20 tisoč evrov "dediščine" za financiranje izobraževanja, ustanovitev podjetja ali naložbo v nepremičnine, kar bi se financiralo iz davkov na večje dediščine.

Vendar pa ta tema še vedno ni preveč priljubljena pri mnogih konservativcih, vključno z nekaterimi v Krščanskodemokratski uniji (CDU) kanclerja Friedricha Merza.

Gospodarstvu gre dobro, vendar ...

Zaključki poročila kažejo, da se je vzhodna Nemčija na mnogih področjih dobro razvila, da gospodarstvo raste in da obstaja živahna scena na področju zagonskih podjetij. Regija je tudi pionirka na področju obnovljivih virov energije. A dolgoročno vse to ne bo dovolj, da bi zmanjšali vrzel z zahodom, opozarja Kaise. V prihodnosti bo še težje zaradi starajočega se prebivalstva na vzhodu in odhoda številnih mladih na zahod.

Medtem ko se število prebivalcev Berlina ni zmanjšalo, je vzhod od združitve leta 1990 izgubil dva milijona ljudi, kar je 16-odstotni upad. V istem obdobju se je prebivalstvo v zahodni Nemčiji povečalo za deset odstotkov na skoraj 68 milijonov. Trenutno ima pet vzhodnonemških zveznih dežel nekaj manj kot 12,5 milijona prebivalcev.