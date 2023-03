Tako bo nemška vlada rešila kadrovski manko

Po podatkih nemške vlade je lani v državi primanjkovalo skoraj dva milijona delavcev, kar je največ do zdaj, poroča tiskovna agencija Reuters.

Vlada v Berlinu se je zato odločila ukrepati in je pripravila reformo o priseljevanju in poklicnem usposabljanju. Ta vključuje več predlogov zakonov, eden od njih je predlog zakona o priseljevanju, njegov cilj pa je reševanje ključnih ovir za prihod migrantov v Nemčijo, posebej tistih zunaj EU.

Z novimi pravili bi lahko privabili 60 tisoč delavcev letno

V predlogu zakona o priseljevanju, ki ga povzemata tiskovni agenciji Reuters in dpa, piše, da bi lahko na račun novih pravil Nemčija iz kadrovskega bazena zunaj EU privabila 60 tisoč delavcev letno.

Tujci naj bi imeli pri tem na voljo za prihod v državo tri načine: 1. visokošolsko ali univerzitetno diplomo, priznano v Nemčiji, in pogodbo o zaposlitvi, 2. minimalno dve leti delovnih izkušenj v relevantnem sektorju in diplomo ali ustrezno poklicno usposabljanje ter 3. t. i. karto priložnosti, ki bo temeljila na točkovanju na področjih jezika, izkušenj, starosti in obstoječih povezav z Nemčijo. Skladno s to karto bi imeli tujci leto dni časa, da si najdejo delo, za preživljanje naj bi lahko v tem času opravljali občasna dela in poskusno delo.

"Predlog zakona vključuje številne inovativne in razumljive ideje, ne seže pa dovolj daleč, da bi resnično naslovil problem, s katerim se spoprijemamo," je predstavljeno reformo za Reuters komentiral strokovnjak za migracije Herbert Brücker. Zahteve za karto so po njegovem mnenju preveč kompleksne za izdajo začasnega delovnega vizuma.

"Dobrodošel je vsakdo, ki lahko kot kvalificiran delavec doprinese h gospodarskemu uspehu"

Vlada se je ob tem odločila podaljšati predpise za iskalce zaposlitve iz Bosne in Hercegovine, Srbije, s Kosova, iz Črne gore, Severne Makedonije in Albanije, ki bi sicer prenehali veljati konec leta. Nemčija si obeta, da bo na ta način iz teh držav angažirala 50 tisoč delavcev, medtem ko jih je do zdaj lahko 25 tisoč.

To potezo je Brücker pozdravil, češ da je stopnja zaposlenosti med temi priseljenci po od treh do petih letih od prihoda v Nemčijo med 97- in 98-odstotna.

"Z reformo postavljamo temelj za novo migracijsko politiko. Dobrodošel je vsakdo, ki lahko kot kvalificiran delavec doprinese h gospodarskemu uspehu države," je potrditev reforme na vladi na družbenem omrežju Twitter pospremil nemški finančni minister Christian Lindner.

Reforma sicer vključuje tudi predlog zakona o izobraževanju, ki bi sicer že zaposlenim omogočil plačano poklicno usposabljanje. Nemška zvezna agencija za delo bi delodajalcem za plače teh oseb v času usposabljanja prispevala 67 odstotkov njihove neto plače.