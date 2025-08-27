Nemška vlada je danes potrdila predlog zakona za uvedbo prostovoljnega služenja vojaškega roka. Predlog med drugim za mlade moške predvideva obvezne zdravstvene preglede in vprašalnik o njihovi zainteresiranosti za služenje. Prav tako odpira vrata za ponovno uvedbo obveznega vojaškega roka.

"Z današnje perspektive sem prepričan, da bomo dosegli potrebne številke, vsaj na začetku," je povedal nemški kancler Friedrich Merz. Prepričan je, da bodo načrti zadostovali za rekrutiranje na deset tisoče vojakov, potrebnih za okrepitev nemške vojske.

Dodal je, da bo treba glede na razvoj dogodkov preučiti tudi druge ukrepe. Pri tem se je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa skliceval na možnost obveznega služenja vojaškega roka, ki jo predvideva vladni načrt, če ne bo mogoče rekrutirati dovolj prostovoljcev.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je medtem predlog zakona označil za velik korak naprej, ki bi lahko spremenil miselnost mnogih mladih Nemcev in spodbudil ideal služenja državi. Vojska mora odrasti, je nadaljeval in pri tem opozoril na mednarodne varnostne razmere, zlasti na grožnjo Rusije. Močna vojska je najučinkovitejši način preprečevanja vojn, je dodal.

Poslali jim bodo vprašalnik

V skladu s predlogom bi od 1. januarja prihodnje leto vsem mladim Nemkam in Nemcem poslali vprašalnik, s katerim bi ocenili njihovo zanimanje za služenje, vključno z vprašanji o njihovi telesni pripravljenosti, spretnostih in interesih. Medtem ko bo za moške vprašalnik obvezen, bo ta za ženske prostovoljen.

Prav tako bi morali vsi 18-letni moški v Nemčiji od 1. julija 2027 opraviti obvezni zdravstveni pregled, tudi če se ne odločijo za prostovoljno služenje roka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakonodajo bodo zdaj poslali v bundestag, kjer bo verjetno predmet ostrih razprav in morebitnih sprememb. Merzevi strankarski kolegi iz vrst krščanskih demokratov (CDU) se zavzemajo za uvedbo obveznega služenja vojaškega roka, temu pa nasprotujejo koalicijski partnerji socialdemokrati (SPD), poroča tiskovna agencija Reuters.

Obvezno služenje vojaškega roka so v Nemčiji ukinili pred 14 leti. Trenutno ima Nemčija okoli 182 tisoč vojakov in 49 tisoč rezervistov, Pistorius pa si prizadeva za vsaj 260 tisoč vojakov in skupno 200 tisoč operativnih rezervistov, še poroča AFP.

Vlada je danes odobrila ustanovitev novega sveta za nacionalno varnost in ukrepe za boljšo zaščito oboroženih sil pred kibernetskimi napadi, sabotažami in drugimi grožnjami. Foto: Gulliverimage