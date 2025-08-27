To so izraelski uničevalni roboti

Izraelska vojska v Gazi že nekaj časa uporablja daljinsko vodene oklepne transporterje – gre za oklepnike M113, napolnjene s tonami eksploziva. Izraelci trdijo, da jih uporabljajo za uničevanje eksplozivnih naprav, ki jih je podtaknil Hamas, Palestinci iz Gaze pa trdijo, da lahko roboti uničijo več hiš naenkrat in da so v eksplozijah teh robotov umrli tudi palestinski civilisti, ki niso bili obveščeni, da je v bližini njihovih domov daljinsko voden oklepnik.

Že lani decembra je izraelski medij Jediot Aharonot poročal, da izraelska vojska uporablja daljinsko vodene oklepne transporterje, napolnjene z eksplozivom, za nevtralizacijo improviziranih eksplozivnih naprav in pasti, ki so jih v Gazi nastavile palestinske odporniške skupine.

Popolno uničenje v krogu sto metrov

Pred dnevi pa je tiskovni predstavnik civilne zaščite v Gazi Mahmud Basal za The National (to je medij iz Abu Dabija v Združenih arabskih emiratih) povedal, da omenjeni roboti povzročijo popolno uničenje v krogu sto metrov, v krogu 300 metrov pa delno uničenje.

Izraelci so oklepnike M113, ki so že zastareli (njihova proizvodnja se je končala leta 2007), preuredili v daljinsko vodene oklepnike – robote. Natovorijo jih s tonami eksploziva in jih nato uporabijo za uničevanje stavb. Foto: Guliverimage

"V Gazi so jih pogosto uporabljali med vsemi vojaškimi operacijami, zlasti na severnem območju Gaze, zdaj pa jih uporabljajo tudi v soseski Al Zeitun," je povedal Basal.

Samo avgusta roboti uničili več kot 500 hiš?

Za daljinsko vodene robote Izraelci uporabljajo stare oklepne transporterje M113, napolnjene s tonami eksploziva. V zadnjih dnevih izraelska vojska uporablja robote v pripravah na zadnji velik kopenski napad na Gazo.

Basal trdi, da je bilo samo v Al Zeitunu detoniranih več kot 50 robotov, ki so odgovorni za največje število uničenih domov v južnem okrožju. "Od 6. avgusta do danes je okupacija v soseski Zeitun s kombinacijo detonacij robotov in raket uničila več kot 500 hiš," je dejal.

Palestinci: Roboti povzročili smrt nedolžnih civilistov

Eksplozija enega od teh robotov lahko hkrati uniči šest ali sedem hiš, je za The National povedal Rami Abdu, direktor Evro-sredozemskega monitorja za človekove pravice (Euro-Med), ki je oktobra lani dokumentiral njihovo uporabo na območju Džabalije severno od Gaze.

"Večji zločin je, da so detonirani, ne da bi se zagotovilo, da v domovih ni prebivalcev. Družine so bile ubite v svojih hišah, ne da bi sploh videle robota, ki je bil nameščen v njihovi bližini," še trdi Abdu.