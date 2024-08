Nemška vlada se je po smrtonosnem napadu z nožem minuli teden v Solingenu danes dogovorila o zaostritvi zakonodaje o orožju in migracijah ter drugih ukrepih za boj proti islamističnemu terorizmu v državi, je sporočila notranja ministrica Nancy Faeser.

Po besedah ministrice Nancy Faeser bo vlada razširila prepoved nošenja nožev na javnih mestih, nekaterim prosilcem za azil, ki so se kot taki registrirali v drugih državah EU, pa bo znižala ali ukinila socialne prejemke. Olajšali naj bi tudi postopke za deportacijo zavrnjenih prosilcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Povod za zaostritev zakonodaje je petkov napad z nožem na festivalu v Solingenu, v katerem je 26-letni sirski državljan do smrti zabodel tri ljudi, še osem pa jih je ranil. Že lani bi ga morali sicer izgnati v Bolgarijo, saj so njegovo prošnjo za azil v Nemčiji zavrnili, a do tega ni prišlo. Islamska država je medtem sporočila, da je storilec njen pripadnik, nemške oblasti pa zadevo še preiskujejo.

Vse več napadov z noži

V Nemčiji sicer v zadnjem času beležijo močno povečanje števila napadov z noži. V začetku julija je denimo v bližini Nürnberga moški z nožem napadel tri policiste. Mesec dni pred tem je bil v Mannheimu v napadu z nožem ranjen član skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), nekaj dni prej pa je v istem mestu po napadu z nožem na shodu s protiislamsko vsebino umrl policist.