Merz je le nekaj dni po smrtonosnem napadu z nožem, v katerem so umrli trije ljudje, osem jih je bilo ranjenih, predlagal zaostrovanje migracijske politike.

"Nadzorovati in omejiti moramo prehajanje nemških državnih mej," je dejal Merz in dodal, da bi morala vladna SPD pri tem sodelovati z opozicijsko CDU. Kancler ni takoj izrazil odobravanja, vendar se je strinjal, da bo o predlogu razmislil in se odzval, je srečanje povzel Merz.

"To je ponudba opozicije vladi ali vsaj tistim delom vlade, ki so pripravljeni pri tem sodelovati," je še dejal Merz.

Dodal je, da bi moral biti dogovor dosežen v prvem tednu naslednjega zasedanja bundestaga, spodnjega doma nemškega parlamenta, ki se začne 9. septembra.

Napadalec je na festivalu v Solingenu v petek do smrti zabodel tri ljudi, še osem jih je bilo ranjenih. Umrla sta dva moška, stara 67 in 57 let, ter 56-letna ženska. Napadalec je 26-letni sirski državljan, ki bi ga morali lani deportirati v Bolgarijo, saj so njegovo prošnjo za azil v Nemčiji zavrnili.