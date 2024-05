Friedrich Merz še dve leti na čelu nemških krščanskih demokratov

Merz je prejel 873 glasov od 972 veljavnih. Proti je glasovalo 99 delegatov, devet je bilo vzdržanih. Današnji rezultat je sicer nižji od tistega pred dvema letoma, ko je prejel skoraj 95-odstotno podporo. Vendar pa je 68-letni Friedrich Merz v celoti prepričal delegate s svojim govorom, ki je bil nagrajen z dolgimi ovacijami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Merz se je zahvalil za to "sijajno zaupnico". Kot je dejal, se veseli dela, ki je pred stranko v naslednjih dveh letih.

Obljubil, da se bodo po naslednjih volitvah vrnili na oblast

Merz je pred tem v predstavitvi svojega poročila obljubil, da se bo CDU vrnila na oblast po naslednjih volitvah v bundestag. S svojim novim programom je "pripravljena takoj in najpozneje do jeseni prihodnje leto znova prevzeti odgovornost za vladanje v Nemčiji", je dejal. Štiri leta vladanja rdeče-rumeno-zelene koalicije so dovolj, je poudaril Merz in požel odobravanje delegatov, ki se v nemški prestolnici sestajajo na tridnevnem kongresu stranke.

V svojem govoru je kot najpomembnejšo nalogo v prihodnjih letih označil zagotavljanje miru in svobode. Da bi to dosegla, bo morala Nemčija več vlagati v svoje obrambne zmogljivosti. Merz se je zavzel tudi za zanesljivo gospodarsko politiko in politiko trga dela ter po prevzemu oblasti napovedal preobrat v socialni politiki, pri čemer je napovedal ukinitev državljanskega dohodka v obstoječi obliki.

Napovedal je tudi "oster odpor" proti populističnim strankam, kot je Alternativa za Nemčijo (AfD), ki po njegovem zavračajo, se norčujejo in želijo od znotraj uničiti številne demokratične vrednote in skupno Evropo.

V anketah je CDU in njena bavarska sestrska stranka krščanskih socialistov (CSU) z okoli 30-odstotno podporo daleč pred vsemi drugimi strankami. Prvi pravi preizkus razpoloženja volivcev bodo evropske volitve 9. junija, septembra pa bodo v treh vzhodnonemških zveznih deželah volili nove deželne parlamente.