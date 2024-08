Policija objavila posnetke osumljenca napada z nožem v Solingenu #video

Nemška policija je objavila posnetke aretacije osumljenca petkovega napada z nožem na festivalu v nemškem mestu Solingen, v katerem so umrli trije ljudje. Gre za 26-letnega Sirca, ki naj bi krivdo že priznal. Odgovornost za napad je sicer prej prevzela Islamska država, so poročale tuje tiskovne agencije.

Kot je znano, se je napadalec, gre za 26-letnega moškega iz Sirije, sam predal policistom in nato prevzel odgovornost za napad na uličnem festivalu v nemškem mestu Solingen. V petek pozno zvečer naj bi Issa Al H. z nožem do smrti zabodel tri ljudi (moška, stara 67 in 57 let, ter 56-letno žensko), še pet naj bi jih huje poškodoval. Po pripovedovanju ene od prič je napadalec pri tem kričal "Allahu Akbar" ("Alah je velik" po slovensko).

Foto: Reuters Nemški mediji poročajo, da je 26-letni osumljenec v državo prispel decembra 2022 in dobil status prosilca za azil. Varnostne službe ga prej niso poznale ali identificirale kot skrajneža.

Issa Al H. naj bi svoja dejanja napovedal prek videoposnetkov, ki jih je objavila Islamska država. Kot je izvedel Welt, preiskovalci še niso prepričani, ali je na posnetkih v resnici sirski osumljenec. Video, objavljen v nedeljo zvečer, prikazuje popolnoma zamaskiranega moškega. Med snemanjem je s prstom pokazal kretnjo, pogosto med islamisti, in držal meč, je poročal Bild.

Der #IS hat ein Bekennervideo veröffentlicht, das den syrischen Terroristen von #Solingen zeigen soll.



Er schwört Rache, droht und kündigt an, er wolle „eure Adern durchschneiden“.



Man fragt sich unwillkürlich, wer die nächsten IS-Opfer sein werden?pic.twitter.com/367ZrT9398 — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) August 25, 2024

Islamska država je v sobotni izjavi na Telegramu sporočila, da je napad v Solingenu izpeljal njihov pripadnik, šlo naj bi za maščevanje za muslimane v Palestini in drugod. Po navedbah policije in preiskovalcev verodostojnosti te trditve za zdaj ni mogoče potrditi.