Po umoru ženske in 19-mesečnega otroka: "Vse to nima smisla"

Po odkritju trupel 32-letne Ukrajinke in njene 19-mesečne hčerke v nemškem mestu Dorsten policija nadaljuje preiskavo. Brat umorjene ženske, ki je skupaj s sestro, nečakinjama in mamo živel v domu za prosilce za azil, je prvič spregovoril o zločinu in osumljencu, 16-letnem Ukrajincu.

V nedeljo zjutraj so na gozdni poti v mestu Dorsten v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija našli trupli ženske in njene hčerke. Ženska je ležala na klopi ob gozdni poti, njeno 19-mesečno hčerko so našli v bližnjem grmovju. Obe sta umrli nasilne smrti. Mama in hčerka sta bili ukrajinski državljanki in sta živeli v Dorstnu.

Veliko vprašanj o umorih je še neodgovorjenih

Nekaj ​​ur pozneje se je 16-letni mladenič, prav tako Ukrajinec, sam predal policiji in priznal svojo vpletenost v zločin. Tudi najstnik živi v Dorstnu.

Čeprav se je domnevni storilec sam javil, v primeru ostaja veliko vprašanj neodgovorjenih. Tudi brat umorjene 32-letne Ukrajinke išče odgovore.

Brat umorjene ne razume, zakaj bi najstnik moril

"Ničesar od tega ne morem razložiti," je povedal za časopis Bild. Ukrajinec je pojasnil, da osumljenca, ki je zdaj v priporu, pozna, vendar ne ve, kaj bi bil njegov motiv za zločin: "Sploh ne razumem, zakaj bi to storil."

Klop ob gozdni poti, kjer so našli truplo 32-letne Ukrajinke:

Nach dem Fund einer getöteten Mutter und ihres Kindes in Dorsten äußert sich ihr Bruder erstmals zur Tat – und zum Verdächtigen. https://t.co/I2HfoWi1zX — stern (@sternde) July 4, 2025

"Vse skupaj nima smisla," je pojasnil. Še posebej ga je osupnila smrt njegove majhne nečakinje: "Kako bi lahko kdo umoril nedolžnega otroka?"

Dvom o izjavi 16-letnega domnevnega morilca?

Po navedbah časopisa Kölner Stadt-Anzeiger pa policija dvomi o izjavi 16-letnika, ker na nekatera vprašanja ni mogel dokončno odgovoriti. V kakšnem odnosu je bil 16-letnik z žrtvama, ni znano.

Umorjena 32-letna Ukrajinka je z zdaj pokojno 19-mesečno hčerko, drugo hčerko, ki je stara 13 let, bratom in materjo živela v domu za prosilce za azil v Dorstnu. Družina je pobegnila v Nemčijo, da bi ubežala vojni v Ukrajini.

Prehrupni dom za prosilce za azil

Starejšo hčerko umorjene je zdaj prevzel urad za varstvo mladih. Po poročilih lokalnih prebivalcev se je pokojnica z 19-mesečno hčerko pogosto umikala na polja, ker je bilo v azilnem domu prehrupno.