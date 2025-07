Najdba trupel v Nemčiji: v javnost prihajajo osupljive informacije

V Nemčiji še vedno buri duhove najdba trupe ženske in njene hčerkice na neki gozdni poti. Obe sta po prvih podatkih umrli nasilne smrti. Nemški preiskovalci so zdaj odkrili, da gre za 32-letno Ukrajinko, ki je živela v Nemčiji, in njeno 19 mesecev staro hčerko. Policiji se je sam javil tudi že domnevni storilec: 16-letni Ukrajinec, ki prav tako živi v Nemčiji. Toda nemški preiskovalci opozarjajo, da je zadeva še vedno odprta in nejasna.

Zgodba, ki je pretresla Nemčijo, se je začelo v nedeljo zjutraj, ko je neka ženska, ki je tekla po gozdni poti v bližini v kraja Dorsten-Holsterhausen v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, na klopi ob poti našla truplo ženske. Najprej je mislila, da ženska spi, šele pozneje je videla, da ima rano na glavi. Policija je nekaj ur pozneje v grmovju v bližini klopi našla tudi truplo deklice, piše nemški medij Bild.

Kdo sta bili ženska in deklica

Nemški mediji so poročali, da je imela mrtva ženska hude poškodbe glave, prav tako deklica. Ta naj bi imela tudi zlomljeno nogo. Nemška policija je najprej nekaj ur tavala v temi, saj ni mogla ugotoviti identitete mrtve ženske in deklice.

Nato je le spoznala: ženska je bila stara 32 let, bila je ukrajinska državljanka in živela v Dorsten-Holsterhausnu. Deklica je bila njena 19-mesečna hčerka.

Domnevni storilec se je sam javil policiji

V nedeljo zvečer se je policiji, tj. preiskovalcem, ki so opravljali ogled kraja zločina, javil tudi domnevni storilec, 16-letni ukrajinski državljan, ki prav tako živi v Dorsten-Holsterhausnu. Ta je tudi priznal zločin, zaradi česar so ga aretirali. Še vedno pa ni zanesljivo, da je res on storilec.

Kraj Dorsten-Holsterhausen, kjer se je zgodil dvojni umor. Foto: Guliverimage

Kot piše nemški medij Focus, nemški preiskovalci še niso odgovorili, ali so se vsi trije poznali in kakšno je bilo njihovo morebitno razmerje. Prav tako ni informacij o motivu. Ni znano, ali bo policija – kljub samoprijavi – iskala tudi mogoče sostorilce.

Je kakšna povezava z ropom, ki se je zgodil tri dni prej?

V nedeljo so nemški mediji poročali, da so 26. junija na kraju, kjer so v nedeljo našli trupli, oropali 40-letno žensko, ki je bila na gozdni poti skupaj z enoletnim otrokom.

Storilca, moški in ženska, sta se po ropu (žensko sta podrla na tla in ukradla njene uhane) hitro odpeljala proč z avtomobilom znamke BMW. Za zdaj nemška policija še ni popolnoma izključila možnosti, da sta rop s 26. junija in najdba trupel v nedeljo zjutraj povezana.

Kaj se je dogajalo v soboto zvečer?

Domačini so za Bild povedali, da so v soboto okoli 22.30 na osamljeni klopi opazili žensko in otroka. Ali sta bili to žrtvi, ni jasno. K nekemu domačinu, ki je takrat tam sprehajal psa, je pristopil neki moški in ga prosil za cigareto. Ali so priče videle žrtve in morda celo storilca, morajo zdaj ugotoviti preiskovalci, še piše Bild.

Druga hči mrtve Ukrajinke

Mrtva Ukrajinka je imela še enega otroka, 13-letno deklico. To je zdaj v oskrbo prevzel urad za varstvo mladoletnikov, še piše Focus.