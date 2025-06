Nemčija v šoku: Žensko našli pretepeno do smrti, v grmovju mrtvega otroka

Sprehajalka je v zgodnjih jutranjih urah na gozdni poti pri pokopališču Waldfriedhof v nemškem mestu Dorsten našla žensko, ki ni kazala znakov življenja. Poklicala je policijo, ki je ugotovila, da je mlada ženska mrtva in da je bila najverjetneje pretepena do smrti. Kmalu zatem so policisti v bližnjem grmovju našli še mrtvo deklico.