Mož porinil v jezero nosečo ženo. Otrok je umrl.

Deželno sodišče v nemškem mestu Detmold je 25-letnega moškega obsodilo na 13 let zapora zaradi poskusa utopitve žene. Sodniki so ga spoznali za krivega, ker je 21-letno nosečo žensko avgusta lani potisnil v jezero z namenom, da jo ubije. Čeprav je otrok umrl, so življenje ženske lahko rešili.