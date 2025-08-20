Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
20. 8. 2025,
6.52

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Benjamin Netanjahu dogovor vojska Premirje Hamas Gaza Palestina Izrael

Sreda, 20. 8. 2025, 6.52

12 minut

Bližnji vzhod

Izrael za premirje v Gazi zahteva osvoboditev vseh talcev

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Talci | Predstavnik izraelske vlade je po navedbah AFP potrdil vztrajanje pri osvoboditvi vseh talcev, medtem ko posredniki v pogajanjih še vedno čakajo na uraden odziv Izraela na zadnji predlog o premirju in nov krog pogajanj, na katerega je Hamas pristal v ponedeljek. | Foto Reuters

Predstavnik izraelske vlade je po navedbah AFP potrdil vztrajanje pri osvoboditvi vseh talcev, medtem ko posredniki v pogajanjih še vedno čakajo na uraden odziv Izraela na zadnji predlog o premirju in nov krog pogajanj, na katerega je Hamas pristal v ponedeljek.

Foto: Reuters

Izraelska vlada za premirje v Gazi vztraja pri zahtevi po osvoboditvi vseh talcev, ki ostajajo ujeti v enklavi, potem ko je palestinsko gibanje Hamas nedavno pristalo na zadnji predlog o premirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva: 

6.50 Izrael za premirje v Gazi zahteva osvoboditev vseh talcev

6.50 Izrael za premirje v Gazi zahteva osvoboditev vseh talcev

Posredniki v Katarju so izrazili previden optimizem in poudarili, da je najnovejši predlog "skoraj identičen" prejšnji različici, s katero se je strinjal tudi Izrael. Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed al Ansari je v torek dejal, da je Hamas dal "zelo pozitiven odgovor, ki je bil resnično skoraj identičen tistemu, s čimer se je prej strinjala izraelska stran".

"Ne moremo trditi, da je bil dosežen preboj. Verjamemo pa, da je to pozitiven korak," je dodal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu še ni javno komentiral novega predloga o premirju, vendar je prejšnji teden dejal, da bo njegova država "sprejela sporazum, v skladu s katerim bodo izpuščeni vsi talci hkrati in bo v skladu z izraelskimi pogoji za končanje vojne".

Predstavnik Hamasa Mahmud Mardavi je po navedbah AFP izjavil, da je palestinsko gibanje "odprlo vrata možnosti za sklenitev sporazuma, vendar pa ostaja vprašanje, ali bo Netanjahu ponovno zaprl vrata, kot je to že večkrat storil v preteklosti".

Tako na mednarodnem prizorišču kot v domači javnosti se medtem vse bolj krepi pritisk na Izrael in premierja Netanjahuja. Na ulice Tel Aviva se je denimo v nedeljo zgrnilo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali h končanju vojne in sklenitvi sporazuma za osvoboditev talcev.

Izrael kljub temu nadaljuje ofenzivo v Gazi, kjer je vojska v torek ubila 48 ljudi. Skupno število žrtev izraelske agresije od njenega začetka 7. oktobra 2023 je preseglo 62.000, od tega je skoraj 19.000 otrok. Izraelski varnostni kabinet je nedavno tudi odobril načrte za popolno vojaško okupacijo mesta Gaza, kljub strahovom, da bo to poslabšalo že tako katastrofalno humanitarno krizo.
Gaza, Hamas
Novice Hamas presenetil z odločitvijo: Strinjamo se brez pogojev
polet letalo Spartan
Novice Ogromni paketi na krovu, Spartan jih je odpeljal 2.500 kilometrov stran #video
Univerza v Ljubljani
Novice Ljubljanska univerza prekinja sodelovanje z izraelskimi institucijami
 
Benjamin Netanjahu dogovor vojska Premirje Hamas Gaza Palestina Izrael
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.