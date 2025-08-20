Izraelska vlada za premirje v Gazi vztraja pri zahtevi po osvoboditvi vseh talcev, ki ostajajo ujeti v enklavi, potem ko je palestinsko gibanje Hamas nedavno pristalo na zadnji predlog o premirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudarki dneva:



6.50 Izrael za premirje v Gazi zahteva osvoboditev vseh talcev

6.50 Izrael za premirje v Gazi zahteva osvoboditev vseh talcev

Posredniki v Katarju so izrazili previden optimizem in poudarili, da je najnovejši predlog "skoraj identičen" prejšnji različici, s katero se je strinjal tudi Izrael. Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed al Ansari je v torek dejal, da je Hamas dal "zelo pozitiven odgovor, ki je bil resnično skoraj identičen tistemu, s čimer se je prej strinjala izraelska stran".

"Ne moremo trditi, da je bil dosežen preboj. Verjamemo pa, da je to pozitiven korak," je dodal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu še ni javno komentiral novega predloga o premirju, vendar je prejšnji teden dejal, da bo njegova država "sprejela sporazum, v skladu s katerim bodo izpuščeni vsi talci hkrati in bo v skladu z izraelskimi pogoji za končanje vojne".

Predstavnik Hamasa Mahmud Mardavi je po navedbah AFP izjavil, da je palestinsko gibanje "odprlo vrata možnosti za sklenitev sporazuma, vendar pa ostaja vprašanje, ali bo Netanjahu ponovno zaprl vrata, kot je to že večkrat storil v preteklosti".

Tako na mednarodnem prizorišču kot v domači javnosti se medtem vse bolj krepi pritisk na Izrael in premierja Netanjahuja. Na ulice Tel Aviva se je denimo v nedeljo zgrnilo več deset tisoč ljudi, ki so pozivali h končanju vojne in sklenitvi sporazuma za osvoboditev talcev.

Izrael kljub temu nadaljuje ofenzivo v Gazi, kjer je vojska v torek ubila 48 ljudi. Skupno število žrtev izraelske agresije od njenega začetka 7. oktobra 2023 je preseglo 62.000, od tega je skoraj 19.000 otrok. Izraelski varnostni kabinet je nedavno tudi odobril načrte za popolno vojaško okupacijo mesta Gaza, kljub strahovom, da bo to poslabšalo že tako katastrofalno humanitarno krizo.