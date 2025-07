Umor 23-letnega mladeniča: policija aretirala dve najstnici

V Nemčiji še vedno dviga prah smrt 23-letnega mladeniča, ki so ga našli mrtvega v potoku v zvezni deželi Turingija. Najprej so zaradi suma umora policisti aretirali dva najstnika, stara 19 let, zdaj pa so priprli še dve najstnici: 15-letno in 16-letno dekle.

Mladeničevo truplo so v potoku pri kraju Zella-Mehlis našli 23. junija. Smrt je v mestu v južni Turingiji, ki ima nekaj več kot 12.600 prebivalcev, povzročila žalost in šok, piše nemški medij Focus.

Prepir ob potoku?

Policisti so najprej aretirali dva 19-letnika. Kot je pisal nemški Bild, naj bi se najstnika in 23-letnik sprli. Najstnika naj bi 23-letnika pretepla s pasom in ga napadla s solzivcem. Na koncu naj bi pregnala do potoka, kjer so našli njegovo truplo.

Zdaj pa so policisti zaradi suma umora mladeniča aretirali dve dekleti, stari 15 in 16 let. Državno tožilstvo zaradi tekočih preiskav ni razkrilo nadaljnjih podrobnosti o ozadju in okoliščinah zločina, še piše Focus.