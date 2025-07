Nemčija izgnala več kot 80 Afganistancev

Nemške oblasti so danes v domovino izgnale 81 afganistanskih državljanov, ki so bili v Nemčiji obsojeni za kazniva dejanja, je sporočil notranji minister Alexander Dobrindt, ki danes na Bavarskem na pogovorih o migracijah gosti kolege iz več članic EU. Gre za drugi izgon Afganistancev iz Nemčije od vrnitve talibanov na oblast leta 2021.

Letalo z 81 Afganistanci na krovu je davi vzletelo iz Leipziga, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Gre za drugi izgon Afganistancev iz Nemčije, odkar so v Kabulu leta 2021 oblast ponovno prevzeli talibani. Prvi izgon so izvedli avgusta lani s pomočjo Katarja, ki posreduje tudi v tokratni operaciji.

Faeser: Storili bomo vse, da bo deportacij v Afganistan več

Dobrindtova predhodnica Nancy Faeser je februarja napovedala, da bo storila vse, da bo deportacij v Afganistan več. Napoved je sledila incidentu v Münchnu, ko je afganistanski prosilec za azil z avtomobilom zapeljal v množico in ranil več kot 20 ljudi.

Združeni narodi so sicer v začetku tega meseca Berlin opozorili, da v Afganistanu pogoji za vračanje ljudi niso izpolnjeni. Ob tem so izpostavili talibanske kršitve človekovih pravic, vključno z usmrtitvami in zanikanjem pravic žensk.

Dobrindt je pred tem za revijo Focus dejal, da želi Nemčija, kjer prebiva več kot 440 tisoč Afganistancev, s talibanskimi oblastmi skleniti sporazum, ki bi olajšal izgon afganistanskih kriminalcev v domovino, rekoč da posredovanje tretjih strani ne more biti trajna rešitev.

Države po svetu z izjemo Rusije namreč talibanske vlade ne priznavajo. Berlin ima denimo stike s Kabulom vzpostavljene le na tehnični ravni prek povezovalnega urada v Katarju.

Dobrindt medtem danes na bavarski gori Zugspitze gosti kolege iz Francije, Poljske, Avstrije, Danske in Češke, ki naj bi v skupni izjavi pozvali k zaostritvi evropske azilne politike. Srečanja se udeležuje tudi evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner.