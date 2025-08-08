Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Petek,
8. 8. 2025,
8.23

Osveženo pred

27 minut

radikaliziranje skrajni desničarji AfD Nemčija

Petek, 8. 8. 2025, 8.23

27 minut

Poslanec AfD bi spet širil nemško ozemlje

St. M.

Maximilian Krah | Maximilian Krah je znan po proputinovskih stališčih, na zadnjih volitvah v Evropski parlament pa je bil vodilni kandidat AfD. Stranka mu je nekaj tednov pozneje prepovedala kandidaturo, potem ko je za italijanski časopis povedal, da niso bili vsi člani nacistične elitne enote SS, ki je sodelovala pri večjih vojnih zločinih med drugo svetovno vojno, vojni zločinci. | Foto Guliverimage

Maximilian Krah je znan po proputinovskih stališčih, na zadnjih volitvah v Evropski parlament pa je bil vodilni kandidat AfD. Stranka mu je nekaj tednov pozneje prepovedala kandidaturo, potem ko je za italijanski časopis povedal, da niso bili vsi člani nacistične elitne enote SS, ki je sodelovala pri večjih vojnih zločinih med drugo svetovno vojno, vojni zločinci.

Foto: Guliverimage

Nemški skrajno desničarski poslanec in član AfD Maximilian Krah je sprožil val kritičnih odzivov z objavo na omrežju X, v kateri obžaluje uničenje nemško govorečih območij v vzhodni Evropi po svetovnih vojnah. Kritiki poudarjajo, da takšna retorika spominja na revizionistične ideje in ozemeljske zahteve iz obdobja pred letom 1945, piše spletni portal Index.hr.

"Uničenje nemško govorečih območij, zlasti v vzhodni Evropi, je kulturna katastrofa. Regionalni premik proti zahodu je po mojem mnenju spremenil našo kulturo: osiromašil jo je. Izgubljene tradicije bi morali ponovno odkriti in jih poskušati oživiti," je zapisal Krah.


Ob sporočilu je objavil tudi zemljevid, ki po njegovih besedah prikazuje območja, kjer so nemški jezik govorili v letih med 1910 in 2021. Na starejšem zemljevidu nemški jezik vključuje območja, ki so danes del Poljske, Češke, Madžarske, Romunije, baltskih držav in celo delov Ukrajine in Rusije. Tudi Slovenija ni izvzeta, saj so na zemljevidu označena sicer manjša območja Štajerske, Koroške in okolice Ljubljane. 

Po drugi svetovni vojni so bili milijoni etničnih Nemcev izgnani s teh območij, nemški jezik pa je izginil iz vsakdanjega življenja večine teh regij.

Kritike: Tu sploh ne gre za jezik in kulturo

Njegovi kritiki opozarjajo, da takšne izjave, čeprav formalno govorijo o jeziku in kulturi, pogosto nosijo politično sporočilo o nepriznavanju povojnega reda in ne skrivajo revizionističnih teženj. V kontekstu AfD, ki jo nemške obveščevalne službe že tako nadzorujejo zaradi skrajno desničarskih teženj, Krahova izjava še povečuje zaskrbljenost glede radikalizacije politične razprave.

Objava je še posebej razburila uporabnike X na Poljskem, ki jo vidijo kot zahteve nemške desnice po poljskem ozemlju, poroča Index.hr.

Novi svetovni red. Zveni znano?

Krah ne varčuje z radikalnimi provokativnimi izjavami. Prejšnji mesec je tako na omrežju X napovedal knjigo z naslovom "Prihodnost bo desničarska", ki naj bi izšla jeseni. V izjavi je zapisal, da ima stranka prihodnosti (verjetno ima v mislih AfD, o. a.) tri plesišča: demografijo, tehnologijo in novi svetovni red. Ter da mora Nemčija premagati dve oviri: priseljevanje in pretirano regulacijo.

Predavanja, ki jih je Krah izvajal na Götz Kubitschekovem Inštitutu za državno politiko (IfS), je Zvezni urad za varstvo ustave uvrstil med nedvomno desničarsko ekstremistična. Leta 2023 je Krah pri založbi Verlag Antaios izdal tudi svojo knjigo Politika z desnice, ki jo je eden od nemških poslancev označil za manifest, ki je izrecno proti pravni državi, mednarodnemu pravu in proti etičnosti.

Krah na radarju tožilstva in lastne stranke

Krah je znan po proputinovskih stališčih, na zadnjih volitvah v Evropski parlament pa je bil vodilni kandidat AfD. Stranka mu je nekaj tednov pozneje prepovedala kandidaturo, potem ko je za italijanski časopis povedal, da niso bili vsi člani nacistične elitne enote SS, ki je sodelovala pri večjih vojnih zločinih med drugo svetovno vojno, vojni zločinci.

Kljub temu je Krah v začetku letošnjega leta osvojil sedež v Bundestagu zaradi zgodovinskega rezultata AfD na nacionalnih volitvah.

Kraha preiskujejo tudi tožilci v Dresdnu zaradi suma pranja denarja in podkupovanja med njegovim mandatom v Evropskem parlamentu. Sam zanika kakršnekoli kršitve.

Ta teden se je sicer v Dresdnu začelo sojenje Krahovemu nekdanjemu pomočniku, obtoženemu vohunjenja za Kitajsko, ter njegovi sodelavki, ki jima grozi do deset oziroma do pet let zapora. 

