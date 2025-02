Stranka AfD je svojo največjo donacijo do zdaj v višini 2,35 milijona evrov prejela od Gerharda Dinglerja, nekdanjega uradnika avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). Nemški časnik Der Spiegel, nemška televizija ZDF in avstrijski časnik Standard so poročali, da bi Dingler lahko bil le posrednik pri donaciji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah omenjenih medijev avstrijski organi pregona zdaj preiskujejo sum pranja denarja zaradi plačila v višini 2,6 milijona evrov, ki ga je Dingler prejel tik pred njegovo donacijo stranki AfD.

AfD obtožbe glede domnevnega nedovoljenega financiranja zavrača. "Gospod Dingler je stranki večkrat zagotovil, da je bila donacija opravljena iz njegovega zasebnega premoženja," je povedal blagajnik AfD Carsten Hütter in dodal, da stranka sodeluje z organi pregona.

V Nemčiji je namreč prikrivanje pravega izvora strankarskih donacij prek tretjih oseb prepovedano. Če se bo izkazalo, da je donacija kršila pravila o strankarskih donacijah, bi AfD lahko doletela globa v višini približno sedem milijonov evrov, poroča tiskovna agencija Reuters.