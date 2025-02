V Berlinu na protestih proti skrajni desnici v vladi 30 tisoč ljudi

V Berlinu so teden dni pred parlamentarnimi volitvami potekali protesti proti skrajni desnici v nemški vladi. Po podatkih policije se jih je udeležilo približno 30.000 ljudi, po navedbah organizatorjev pa okoli 38.000, poročajo tuje tiskovne agencije. Demonstracije so potekale pod sloganom Mi smo požarni zid.

Protestniki so s tem sloganom spomnili na dolgoletno stališče uveljavljenih nemških strank, da ne sodelujejo s skrajno desnico. Obenem so se z njim odzvali na izjave podpredsednika ZDA JD Vancea, ki je v petek v Münchnu pozval Nemčijo, naj opusti odpor do sodelovanja skrajne desnice v vladi, in vztrajal, da ni prostora za požarne zidove.

Številni protestniki so nosili transparente z napisi proti skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD). Stranki se na volitvah prihodnjo nedeljo obeta drugo mesto.

Vzpon AfD, ki jo podpirajo tudi ZDA, še posebej milijarder Elon Musk, je v zadnjih tednih botroval množičnim protestom. Tako se je demonstracij v Münchnu pred tednom dni udeležilo okoli 250.000 ljudi, teden dni pred tem pa se jih je na ulicah Berlina zbralo kakih 160.000.