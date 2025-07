Vučićev teror ne pojenja. Šešelj protestnikom grozi z "zemunskimi četniki".

Že osmi dan Srbi na čelu s študenti blokirajo določene dele Srbije – in že osmi dan miličniki Aleksandra Vučića pretepajo in zapirajo protestnike. Teror režima ne pojenja, ravno nasprotno, vse pogosteje iz Srbije prihajajo informacije o aretacijah protestnikov in "incidentih". Gre za primere, ko se provučićevski civilisti (in tudi uniformirana policija) v množice protestnikov zapeljejo z vozili – s ciljem, da poškodujejo čim več civilistov.

Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću pa je pri teroriziranju prebivalstva pomagal tudi njegov nekdanji politični mentor in obsojeni vojni zločinec Vojivoslav Šešlj, poroča srbski medij Politika. Šešelj je namreč včeraj zvečer "zagrozil" oblastem, da če jim ne bo uspelo odstraniti protestnikov iz Zemuna, bo on skupaj z "zemunskimi četniki uredil situacijo".

"Nekaj dni že blokirajo center Zemuna. Ti banditi v Zemunu označujejo meje NDH (Nezavisna Država Hrvatska, op. p.), so ustašoidni in odkrito služijo ustašem, a nam Zemuncem je tega dovolj. Tukaj in zdaj dajem policiji rok do srede, torej tri dni, sicer bom pozval zemunske četnike, da to skupaj uredimo," je po poročanju Politike dejal Šešelj.

Zaradi zapisa na omrežju X pred preiskovalce

Protestniki so se danes zbrali v večjem številu mest po Srbiji, največje množice pa so blokirale določene dele v Beogradu. Iz Srbije danes prihajajo predvsem informacije o aretacijah ter zaslišanjih študentov in profesorjev, zaradi česar se je velik del protestnikov zbral pred policijskimi postajami ter zahteval izpustitev aretiranih in zaslišanih.

ANKETA Kako naj Slovenija odgovori na dogajanje v Srbiji? Državni vrh mora javno podpreti protestnike in pozivati k spoštovanju človekovih pravic + 33,33 % 32 glasov

Spodbujati je potrebno diplomatski dialog in pozvati k umiritvi razmer + 4,17 % 4 glasov

Ukrepati je treba skupaj z EU – podpreti skupno evropsko pozicijo + 5,21 % 5 glasov

Slovenija naj se ne vmešava – gre za notranje zadeve Srbije + 51,04 % 49 glasov

Slovenija mora razpisati izredno sejo Odbora za zunanjo politiko in pozvati srbskega veleposlanika na pogovor + 3,13 % 3 glasov

Nimam mnenja / Ne spremljam situacije + 3,13 % 3 glasov Oddanih 96 glasov

Tako so danes Vučićevi miličniki zaslišali profesorico Biološke fakultete Biljano Stojković, ki se že mesece javno zavzema za študentske proteste. Česa je osumljena, ji niso povedali pred zaslišanjem. V času zaslišanja so se pred zgradbo ministrstva za notranje zadeve zbrali študenti, njeni kolegi in občani, da bi ji izkazali podporo.

Heroj protesta, profesorka Biljana Stojković na ulasku na saslušanje u MUP!

Hrabro srce će pobediti kukAVicu! pic.twitter.com/E3GGcuPUM8 — Srđan Milivojević (@srdjanmil037) July 7, 2025

Stojković je po zaslišanju dejala, da so jo spraševali o njeni objavi na omrežju X, v kateri je zapisala: "Ni več blokad, prehaja se na barikade. To je treba narediti po vsej Srbiji. Če ne moremo imeti splošne stavke, lahko imamo splošno barikadiranje Srbije." Profesorica je za srbske medije tudi povedala, da je bila zaslišana po nalogu Nenada Stefanovića, glavnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Beogradu.

Napeto tudi v manjših mestih

Protesti tedne potekajo tudi v manjših mestih po Srbiji. Najbolj vroče je danes v Užicah, ki ima 50 tisoč prebivalcev. Potem ko so protestniki včeraj prepodili "policiste", ki so jim želeli preprečiti demostriranje, so danes možje v črnem odgovorili z aretacijami. Tako so danes užiškemu odvetniku in občinskemu svetniku Radovanu Novakoviću odredili 48 ur pripora, poroča Nova.rs – in odvetnik ni edini.

Policija je v šolo prišla po profesorja Branka Nikolića, ki je eden izmed občanov Užic, ki so bili v prvi vrsti pri prebijanju blokade v Užicah. Policisti so naprej študenta Pavla Cicvarića povabili na informativni razgovor in ga nato pridržali.

Ob 19.30 bodo prebivalci Užic organizirali protest pred Mestno hišo – vse do izpustitve svetnikov, študentov in občanov, ki jim je bil danes odrejen pripor.