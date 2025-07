Spomnimo, srbski košarkar Boriša Simanić je na tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva 2022 proti Južnemu Sudanu prejel udarec v predel ledvic, zato so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico v Manili, kjer je prestal dve operaciji, zaradi zapletov in velike izgube krvi pa je nato ostal celo brez ledvice. Simanić je zato preostanek časa v Manili preživel v bolnišnici, kjer je okreval po nesrečnem dogodku, njegovi soigralci pa so vsak trenutek na prvenstvu posvetili prav njemu. Nič drugače ni bilo niti po osvojenem srebrnem odličju, ko so v en glas poudarjali, da je ta medalja posvečena njihovemu nesrečnemu soigralcu.

Objava Boriše Simanića Foto: zajem zaslona

Nekaj časa je bilo ogroženo tudi njegovo nadaljevanje kariere, a je uspešno okreval in se vrnil pod koše. V začetku prejšnje sezone je sklenil pogodbo z Igokeo, za katero je v zadnji sezoni v ligi ABA v povprečju dosegal 8,4 točke in 3,4 skoka na srečanje. Pred nesrečnim dogodkom je nosil dres Zaragoze, v začetku kariere je igral še za Crveno zvezdo, FMP in Mego, leta 2020 pa je debitiral za člansko reprezentanco Srbije, v kateri pa letos zanj ni prostora.

Simanić je namreč na Instagramu objavil sporočilo, v katerem je izrazil globoko razočaranje, ki je uperjeno proti Košarkarski zvezi Srbije in izbrani vrsti. "Hvala, Srbija! Jaz vam ledvico, slavo in veselje, vi pa meni ponižanje, gorje in žalost," je ob simbolu košarkarske žoge in srbske zastave na Instagramu zapisal 27-letni košarkar. Kasneje se je s kratkim sporočilom javil še za Telesport.rs. "Od košarkarske zveze sem dobil sporočilo, da zame ni mesta v reprezentanci. Hvala," je bil jedrnat Simanić, ki je lani zaradi okrevanja izpustil olimpijske igre v Parizu, letos pa je pričakoval, da bo zanj mesto v izbrani vrsti.

V zraku je pa še vedno glavno vprašanje, ali bo izbrani vrsti pomagal tudi Nikola Jokić, za katerega se sicer pričakuje, da bo na voljo selektorju Pešiću.

