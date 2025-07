Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Hrvaške (MVEP) je izdalo priporočilo, naj hrvaški državljani odložijo vsa nenujna potovanja v Srbijo. Hrvaška se je za izdajo priporočila odločila zaradi, kot navajajo, "neprimernih in neutemeljenih postopanj srbskih oblasti do hrvaških državljanov". Ministrstvo je Hrvate tudi pozvalo k večji previdnosti, spremljanju razmer in zbiranju dodatnih informacij pred potjo.

Hrvaško ministrstvo tudi poudarja, da zaradi množičnih protestov in blokad cest, ki jih organizirajo opozicijske skupine in študenti v Srbiji, ni mogoče vnaprej oceniti prometnih razmer. Potnikom svetujejo izogibanje mestom, kjer se zbirajo protestniki proti režimu Aleksandra Vučića.

Na ministrstvu so tudi poudarili, da so vsa priporočila in opozorila svetovalne narave, končna odločitev o potovanju pa ostaja v osebni odgovornosti posameznika. Kljub temu svetujejo dodatno previdnost, saj se razmere v Srbiji zaostrujejo.

Napetosti med državama so se dodatno povečale po izgonu hrvaških umetnikov in državljanov, ki so izrazili podporo protestom v Srbiji. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo iz Srbije izgnanih 12 hrvaških državljanov. Premier Andrej Plenković pa trdi, da naj bi izgnanih oseb bilo celo 16.

Srbska vlada do zdaj še ni uradno komentirala izdanega opozorila Hrvaške.