Tudi danes se po Srbiji nadaljujejo protesti proti režimu Aleksandra Vučića. Ta je očitno dal policiji proste roke pri obračunavanju s civilisti, ki miroljubno izražajo nasprotovanje avtokraciji in zahtevajo predčasne volitve. Policija je bila zelo aktivna tudi v nedeljo, dan po množičnih protivladnih protestih, saj je spet pridržala več študentov zaradi domnevne priprave dejanj proti ustavni ureditvi in varnosti države.

Iz Beograda danes prihajajo neverjetne fotografije in posnetki policijskega nasilja. V medijih trenutno najbolj odmeva posnetek štirih policijskih kombijev, ki so z vključenimi sirenami z veliko hitrostjo zapeljali naravnost proti skupini zbranih ljudi. Protestniki so v paniki zbežali s ceste, da bi se izognili morebitnemu trčenju. Po pričevanjih očividcev policija pred tem ni izdala nobenega opozorila.

Pod punim gasom na narod. Delite ovaj snimak. Ne milion, dva miliona će mu izaći. pic.twitter.com/oGvHY2jsuF — Špiro Seneka (@SenekaSpiro) June 30, 2025

Dogodki iz Beograda niso osamljeni. Posnetki iz drugih srbskih mest kažejo primere nasilja policije nad protestniki. V Gornjem Milanovcu je kamera posnela trenutek, ko je policist nasilno zgrabil protestnika za vrat in ga odvlekel v pripor.

Po podatkih študentskih iniciativ je bilo le na območju ulice Vojvode Stepe danes zjutraj aretiranih najmanj 16 ljudi. Natančne številke o aretacijah po drugih mestih še niso znane, vendar protestne skupine opozarjajo na sistematično represijo in zahtevajo odgovornost oblasti.

Policisti in pripadniki Vučićeve stranke brez zadržkov tudi nad nerežimske novinarje Neodvisno združenje novinarjev Srbije (NUNS) je včeraj ostro obsodilo napade na novinarje, ki so poročali s sobotnega protesta v Beogradu. V izjavi za javnost so izrazili zaskrbljenost, ker so večino napadov zagrešili pripadniki policije, ti pa v več primerih niso ustrezno ukrepali ob prijavah napadov in oviranja dela novinarjev. Novinarske ekipe izpostavljene nadlegovanju Po poročanju NUNS je ekipo Insajderja pri snemanju pred narodno skupščino oviral agresivni udeleženec shoda Srbske napredne stranke. Ista oseba je nadlegovala tudi ekipe drugih medijev, kot so N1, Njuzmaks, Al Džazira, agencija FoNet in časopis Danas. Fizični napadi in oviranje snemanja Fotografa agencije FoNet Darka Pavlovića in Zorana Drekalovića je med policijsko intervencijo napadla žandarmerija. Novinarja Božidarja Milovca iz Univerzitetnega odmeva in dopisnika agencije Beta je napadla neznana oseba, čeprav je bila prisotna policije, ki se seveda ni odzvala na dogajanje. NUNS zahteva preiskavo odgovornosti policije NUNS je opozoril, da tovrstno ravnanje policije pomeni nadaljevanje večmesečnega neprofesionalnega odnosa do novinarjev. Namesto zaščite pri opravljanju svojega dela so novinarji izpostavljeni nasilju brez posledic za storilce. Organizacija zato od ministrstva za notranje zadeve zahteva, da ugotovi odgovornost vseh policistov, vpletenih v nasilne incidente.

Študentje na ulice tudi včeraj

Študentje in drugi demonstranti, ki so v soboto množično protestirali proti oblastem, so se v nedeljo po prvih aretacijah vrnili na ulice. Blokirali so več prometnic v Beograd, prav tako so se protestno zbrali pred stavbo tožilstva. Shodi so potekali še v najmanj devetih mestih.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je danes zjutraj sporočilo, da so umaknili vse cestne blokade in da promet v prestolnici poteka nemoteno, piše srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vlada trdi: v soboto poškodovanih 48 policistov

Po besedah notranjega ministra Ivice Dačića je bilo med prvotnimi demonstracijami v soboto poškodovanih 48 pripadnikov policije in 22 protestnikov. Pridržanih je bilo 38 ljudi, je povedal v nedeljo.

Po njegovih besedah je bilo na sobotnem shodu v Beogradu po ocenah policije okoli 36 tisoč ljudi. Po ocenah protestnikov se jih je zbralo več kot sto tisoč.

Študentje v blokadah in na ulicah vztrajajo od zrušenja nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahtevalo 16 življenj. Študentje zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker njihovih zahtev oblasti niso izpolnile, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.