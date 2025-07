Celje in Maribor do kompleta točk pred evropskim izzivom

V drugem krogu 1. SNL je bilo najprej pestro v Ljubljani, kjer je Bravo z 2:0 ugnal Muro in vknjižil prve točke v sezoni. V Kidričevem je v večernem sobotnem dvoboju Olimpija s 3:0 ugnala Aluminij. V nedeljo sta bili prav tako na sporedi dve tekmi. Celje je z 2:0 ugnalo Radomlje, Maribor pa je z 2:1 slavil v Domžalah. Krog bosta v ponedeljek sklenila Koper in Primorje.

1. SNL, 2. krog:

Nedelja, 27. julij:

Celjani zabili po enkrat v vsakem polčasu

Nogometaši Celja so podjetneje vstopili v tekmo z Radomljani, ravno ko so gostje vzpostavili ravnotežje na terenu, pa so si privoščili veliko napako. Vratar Samo Pridgar je z drsečim štartom želel izbiti slabo vrnjeno žogo proti njemu, a do nje se je dokopal Milot Avdyli in gostujoči vratar je zrušil domačega napadalca. Celjani so nato na domačem stadionu povedli prek Daniela Šturma, ki je v 15. minuti uspešno realiziral dosojeno najstrožjo kazen. Nato so zapretili tudi domači, a Jaša Martinčič je bil še preveč natančen in stresel okvir vrat. Večjih priložnosti do konca polčasa nato ni bilo.

Celje - Radomlje. Foto: Jure Banfi

Tudi v drugem polčasu so prvi zabili domači. V 68. minuti je najprej Nikita Josifov sprožil z desne, po bloku domačih pa se je žoga odbila k Florjanu Jevšenaku, ta pa je zaposlil Anomnachija Chidija, ki je lepo sprožil proti oddaljenejši vratnici in neubranljivo zabil. Pet minut kasneje so mrežo zatresli tudi Radomljani, a Matej Malenšek je bil v prepovedanem položaju. Zadnjo priložnost na tekmi je zapravil Josifov, a izid se ni več spremenil.

Maribor proti Domžalam do prvih točk

Na srečanju ob Kamniški Bistrici, kjer so vendarle dočakali tudi delno odprtje tribun, so prvi zabili domači. Po podaji Nicka Perca s strani je nekdanji up Maribora Marcel Lorber v 19. minuti z glavo zabil nekdanjim delodajalcem in zdelo se je, da je poskrbel za nov glavobol na klopi gostov. A vmešal se je Var in zardi prepovedanega položaja Perca v pripravi akcije je bil gol razveljavljen.

V 38. minuti pa so povedli gostje. Predložek v kazenski prostor je poslal Gregor Sikošek, domači so strel Benjamina Tetteha še blokirali, odbita žoga pa je prišla do Žige Repasa, ki jo je z akrobatskim strelom poslal v mrežo. Le štiri minute pa so Domžalčani potrebovali za izenačenje. Kapetan Haris Vučkić je lepo prodrl proti sredini kazenskega prostora, nato pa s kakih enajstih metrov neubranljivo sprožil proti mariborskim vratom.

Maribor je slavil v Domžalah. Foto: Aleš Fevžer

Na prvi gol v drugem polčasu je bilo treba čakati do 54. minute. Po lepi globinski podaji je Rok Vodišek v kazenskem prostoru zrušil Tetteha in sodnik je pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Sheyi Ojo in hladnokrvno Vodiška poslal v njegovo levo, žogo pa v desno stran vrat. Pri 2:1 je nato ob redkih priložnostih ostalo vse do konca.

Bravo podaljšal skoraj triletni niz

Drugi krog dogajanja v prvoligaški konkurenci sta v soboto odprla Bravo in Mura. Obe ekipi sta v prvem dejanju ostali praznih rok, Bravo je izgubil na gostovanju pri Kopru, Mura pa je morala priznati premoč Olimpiji, nato pa se poslovili tudi od Kaia Cipota, ki se je preselil v ukrajinskega prvoligaša Veres Rivne. Bravo je bil lani za Prekmurce nerešljiva uganka (dve zmagi in dva remija), nasploh pa proti "čarno-bejlim" ne pozna poraza vse od novembra 2022. In tako je ostalo tudi po tej tekmi, ki so jo domači dobili z 2:0.

Dobre pol ure srečanja je minilo v znamenju igre med obema kazenskima prostoroma, edino priložnost pa je imela Mura, a Borna Proleta ni resneje ogrozil vrat Uroša Likarja. V 36. minuti pa je na sceno stopil Jakoslav Stanković. Ob na videz povsem nenevarni akciji se je odločil za strel s kakih 20 metrov in snel pajčevino z levega zgornjega kota vrat Aljaža Strajnarja in domači so povedli. Do polčasa se nato izid ni več menjal.

Jakoslav Stanković je z izjemnim strelom načel mrežo Mure. Foto: Aleš Fevžer

Že na samem uvodu v drugi del pa si je nov strel na robu kazenskega prostora pripravil Stanković, a tokrat sprožil prek vrat. Kmalu zatem so po kotu do strela prišli tudi gostje, a večje nevarnosti ni bilo. V 49. minuti pa se je po strelu Nemanje Jakšića izkazal Strajnar in goste obdržal v igri. Domači so bili nasploh v uvodnih minutah polčasa nekoliko nevarnejši.

Po veliki napaki gostujoče obrambe pa so v 60. minuti vodstvo tudi podvojili. Tomislav Glavan je slabo ocenil podajo iz avta, ki ga je preletela, rezervist Aldin Jakupović, pa je nato na robu kazenskega prostora lepo preigral še Strajnarja in žogo poslal v nebranjeno mrežo. Le dve minuti kasneje pa je sledil protinapad Brava. Po desni je vtekel Jakupović in na drugi strani vrat zaposlil Martina Pečarja, z izjemno obrambo pa se je izkazal Strajnar in žogo odbil v kot. V 69, minuti je bil nevaren še Beno Selan, a sprožil prek vrat.

Aldin Jakupović je vstopil v drugem polčasu in poživil igro Brava, zabil pa drugi gol na tekmi. Foto: Aleš Fevžer

V 76. minuti sta lepo akcijo izpeljala oba strelca. Jakupović je dobil skok, žoga pa je prišla do Stankovića, ki je ponovno sprožil z roba kazenskega prostora, Strajnarja pa je tokrat rešil okvir vrat. Domači so še naprej pretili, v 80. minuti je po podaji Jakupovića nevarno sprožil še Venuste Baboula. V 84. minuti so nekoliko zapretili tudi gostje, nevarno je sprožil Luka Turudija, a Likar je bil na mestu. Selan je nato še enkrat sprožil v 87., Baboula pa v 90. minuti, a rezultat se ni več menjal in Šiškaji so zabeležili prvi komplet točk v novi sezoni.

Obračun prvakov gladko Olimpiji

Olimpija je v srečanje v Kidirčevem vstopila s popotnico evropske zmage, tudi Aluminij pa je iskal drugi komplet točk po slavju v uvodnem krogu pri Radomljah. Po mirnih nekaj minutah je nato že v peti minuti dvoboja v Kidričevem povedla Olimpija. Predložek s strani je Marko Brest spustil do Ivana Durdova, ta pa je žogo poslal v nebranjeni del mreže. Zaradi morebitne igre Bresta z roko so vse skupaj preverili še s sistemom Var, gol pa je obveljal. Le štiri minute kasneje pa so Ljubljančani znova kombinirali, v kazenskem prostoru Aluminija. Brest je padel ob posredovanju domačega branilca, žoga pa je prišla do Alexa Blanca, ki je neubranljivo sprožil nekoliko s strani in gostom prinesel hitro dvojno vodstvo.

Aluminij je v prvem polčasu spremljal šov Olimpije, v drugem pa vzpostavil ravnotežje. Foto: Jure Banfi

Po tem, ko so se domači vendarle nekoliko otresli pritiska, pa je nevaren predložek v kazenski prostor v 17. minuti poslal Brest. Lan Jovanović, ki je v vratih nadomestil kaznovanega Matjaža Rozmana, je žogo odbil na nogo Dioga Pinta, nato pa z izjemno obrambo zaustavil še njegov strel in preprečil nov gol Olimpije. V 24. minuti pa se je Brest vpisal med strelce, ki je lepo vtekel po visoki podaji Ahmeta Muhamedbegovića globoko s polovice Ljubljančanov, preigral Jovanovića in nato žogo le še pospravil v mrežo. Pinto je bil kmalu nevaren še enkrat, tik pred polčasom pa je nevarno s strani sprožil tudi Mateo Ačimović, a Jovanović se je ponovno izkazal.

Drugi polčas je ponudil nekaj manj priložnosti, Aluminij pa je vzpostavil ravnotežje in nekajkrat zapretil vratom Matevža Dajčarja. Zmaji pa so, verjetno tudi v luči torkovega gostovanja v Andori pri Interju d'Escaldesu nekoliko stopili s plina in srečanje mirno pripeljali do konca.

Za konec še v Koper

Za konec kroga bosta v ponedeljek na delu v primorskem obračunu še Koper in Primorje. Koprčani se bodo poskušali pobrati po hudi zaušnici na prvi tekmi 2. kroga konferenčne lige, ko so v Stavangerju pri Vikingu izgubili s kar 0:7 (0:1). Koprčani v norveško naftno središče na jugozahodu države niso prišli v vlogi favorita, nenazadnje je to nakazovala že tržna vrednost ekip, ki je bila za več kot 20 milijonov evrov v korist Vikinga. So pa bili Koprčani v prvem krogu 1. SNL uspešni proti Bravu (2:1). Uspešno pa je bilo tudi Primorje, ki je s 3:2 ugnalo Domžale.

Sobota, 26. julij:

Nedelja, 27. julij:

Ponedeljek, 28. julij:

