Najstrožji kazni za remi v Celju

Prve tekme drugega predkroga nogometne lige prvakov in konferenčne lige po vsej Evropi potekajo že od torka, v evropski ligi pa so vse na sporedu v četrtek zvečer. Nogometaši Celja so se z 1:1 razšli z AEK iz ciprske Larnake. Tako eni kot drugi so zabili iz najstrožje kazni.

Celjani so srečanje proti AEK odprli tako, kot so si želeli in nasprotnika oddaljili od vrat, ki jih je po poškodbi Simona Sluge tokrat branil Žan-Luk Leban. Vse do začetka druge polovice prvega polčasa sicer izjemno nevarnih priložnosti ni bilo, nato pa so domači po prekršku Valentina Roberga nad Juanjom Nietom dobili najstrožjo kazen. Hladnokrvno jo je izvedel Franko Kovačević in v 27. minuti varovance Alberta Riere popeljal do prednosti, ki so jo nato zadržali vse do polčasa.

Celjani so povedli prek Franka Kovačevića. Foto: Jure Banfi

Uvod v drugi del igre pa je postregel z ravno obratnim scenarijem. Po prekršku Danijela Šturma so enajstmetrovko imeli na voljo tudi gostje in v 53. minuti prek Hrvoja Miličevića izid poravnali. Celjani so nato do konca srečanja še nekajkrat zapretili, nevarni so bili predvsem Kovačević, Andrej Kotnik, Nikita Josifov in za konec še Anomachi Chidi, a rezultat se ni več menjal in o potniku v tretji predkrog se bo odločalo na Cipru.

Celjane v primeru končnega uspeha čaka boljši iz obračuna Banik Ostrava - Legia Varšava. Na Češkem je bilo 2:2, v 74. minuti pa je priložnost pri svojem novem klubu dočakal tudi Petar Stojanović, ki v prvem krogu kvalifikacij še ni bil prijavljen za nastope. Na srečanju med Levskim iz Sofije in Brago, ki se je končalo brez zadetkov, pa je prav do 74. minute za domače igral Gašper Trdin.

Liga Europa, kvalifikacije (2. krog, prve tekme):

Četrtek, 24. julij: