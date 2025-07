Nova linija televizorjev Hisense prinaša raznolikost in izboljšano zmogljivost

Revolucija na trgu televizorjev z velikim zaslonom

Velikosti televizijskih zaslonov segajo od vstopnih 32 in 40 palcev do danes bolj ali manj običajnih velikosti (65 in 75 palcev) ter vse do 98, 100 in 116 palcev. Hisense pa na novo definira možnosti domače zabave s 136-palčnim zaslonom MicroLED, ki zagotavlja natančen kontrast in realistične barve ter izkušnjo gledanja, ki postavlja nov standard v panogi. V Sloveniji bo za nakup na voljo predvidoma konec letošnjega leta.

Vrhunska tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja

Hisense raznolikost vnaša tudi v tehnologijo. Na voljo so namreč televizorji UHD, QLED, OLED, ULED MiniLED, REG-MiniLED in MicroLED, ki v kombinaciji s funkcijami Dynamic X Display, Anti-reflection PRO, Quantum Dot Colour, Dolby Vision in Total HDR poskrbijo, da vam pri kakovosti slike ne bo treba sklepati kompromisov. Nov mejnik v televizijski industriji Hisense postavlja s prvim televizorjem RGB-MiniLED na svetu z najsodobnejšo tehnologijo osvetlitve ozadja, katerega namen je prostorne dnevne sobe spremeniti v zasebni kino. V Evropi je že na prodaj.

Hisense dominira na trgu več kot 100-palčnih televizorjev. Foto: Gorenje GSI

Pionir na področju televizorjev, ki jih poganja umetna inteligenca

Umetna inteligenca je danes vseprisotna, Hisense pa jo s pridom uporablja tudi na področju zabavne elektronike. Njihovi modeli televizorjev se ponašajo z zmogljivim AI-procesorjem – AI-slika, AI-zvok, AI-scenarij in AI-energija. Najnovejši televizorji MiniLED imajo, na primer, več funkcij, ki jih poganja Hisense Hi-view AI Engine – ta s pomočjo umetne inteligence zagotavlja natančno prilagojeno kakovost slike in zvoka. Tako nikoli ne boste zamudili ključnih elementov zgodbe, obrazi na zaslonu pa so v vsakem prizoru izjemno naravni, kar naredi izkušnjo gledanja še bolj pristno.

Inovacije na področju zvoka

Zvok je poglobljen, močan in vas popelje naravnost v središče dogajanja. Funkcije, kot je 6.2.2 CineStage X Surround, sprednji zvočnik z vgrajenim nizkotonskim zvočnikom in Dolby Atmos zagotavljajo, da je zvočna izkušnja popolna. Nova inteligentna funkcija analizira akustične značilnosti prostora in temu primerno optimizira zvočni izhod.

Natančen kontrast, realistične barve in izkušnja gledanja, ki postavlja nov standard v panogi. Foto: Gorenje GSI

Odličen televizor in odlična igralna naprava

Ko gre za igranje iger, je pomembno, da so zasloni zmogljivi in se hitro osvežujejo, kar zagotavlja gladko igranje brez zakasnitev ali zatikanja. Vrhunski televizorji Hisense ponujajo prav to: številne funkcije poskrbijo, da igranje videoiger poteka tako, kot so si zamislili razvijalci. Z lastnostmi, kot so 165 Hz Game Mode Ultra, AMD FreeSync Premium Pro, polni HDMI 2.1, ALLM, HDR 10+ Gaming in igranje z zvokom Dolby, so televizorji Hisense tudi vrhunske igralne naprave, ki v vaš dom prinašajo vznemirjenje in tekmovalni duh.

Prenova platforme VIDAA – poudarek na uporabniški izkušnji

Vsi televizorji Hisense delujejo na pametnem, brezplačnem operacijskem sistemu VIDAA, ki omogoča vam prilagojeno izkušnjo gledanja. Najnovejše posodobitve so osredotočene na preprostost in intuitivnost uporabe. Glasovno upravljanje je ena izmed funkcij, ki povečuje udobje in hkrati poudarja občutek uporabe pametne naprave.

Letošnja linija televizorjev Hisense ponuja zmogljivost, kakovost in poglobljene funkcije. Ne glede na to, ali vas zanimajo filmi, videoigre ali ogled športnih prenosov, ima Hisense model, ki ustreza vašim željam.

Operacijski sistem VIDAA zagotavlja takojšen, prilagojen in intuitiven dostop do najljubših serij in aplikacij. Foto: Gorenje GSI

Ugodnost ob nakupu televizorja le še do 31. julija Ne zamudite priložnosti za popolno izkušnjo gledanja in popolnoma čist dom. Ob nakupu televizorja Hisense prejmete brezžični sesalnik Hisense za samo en evro. Akcija traja do 31. 7. 2025, vse podrobnosti so na voljo na spletni strani https://si.hisense.com/ugodnosti/kino-dozivetje-darilo.

Naročnik oglasnega sporočila je GORENJE GSI.