Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes ob robu Münchenske varnostne konference (MSC) izpostavila, da so izjave ameriškega podpredsednika JD Vancea glede svobode govora in demokracije v Evropi nujno opozorilo, da moramo v Evropi okrepiti ključne stebre, ki nas povezujejo. S tem bi se zavarovalo demokracijo, je dodala.

"Hladen tuš podpredsednika ZDA JD Vancea Evropejcem na račun svobode govora in demokracije v Evropi v Münchnu še močno odmeva," je sporočila ministrica na družbenem omrežju X.

Prepričana je, da so izjave nujno opozorilo, "da v Evropi okrepimo ključne stebre, ki nas povezujejo: odpornost, aktivno državljanstvo, učinkovito komunikacijo in priprave na negotovo prihodnost". Dodala je, da če se bomo držali teh načel, lahko zavarujemo demokracijo v Evropi. To pa je bilo tudi njeno sporočilo na okrogli mizi o krhkosti demokracij, ki je potekala ob robu MSC.

"Moramo ravnati strateško, modro, predvsem pa poenoteno v naši zavezanosti k skupnim načelom," je še pozvala Fajon.

Pogovori tudi z Baerbock

Fajon je imela danes ob robu MSC tudi več drugih dogodkov in srečanj. Med drugim se je sestala z zunanjim ministrom Bosne in Hercegovine Elmedinom Konakovićem, s katerim je govorila o približevanju BiH EU, in s posebnim odposlancem EU za dialog Beograd-Priština Petrom Soerensenom, s katerim je govorila o nujnosti normalizacije odnosov med Srbijo in Kosovom.

V okviru mreže zunanjih ministric pa se je Fajon na vabilo nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock pogovarjala tudi o vključenosti žensk v politično tranzicijo v Siriji. Po padcu režima Bašarja Asada je opaziti močan angažma žensk in deklic, so zapisali pri ministrstvu za zunanje zadeve.