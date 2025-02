Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na Münchenski varnostni konferenci Evropo pozval, naj deluje za lastno dobro in naj ima za obrambo proti Rusiji lastne oborožene sile v času, ko Trumpova administracija vzbuja dvome v sodelovanje ZDA pri obrambi stare celine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemški kancler Olaf Scholz je medtem poudaril, da se bo vojna med Rusijo in Ukrajino končala, če se bo zagotovilo suverenost Ukrajine. Opozoril je še, da je treba Ukrajini omogočiti učinkovito obrambo.

"Od tega trenutka naprej bodo stvari drugačne in Evropa se mora na to prilagoditi," je povedal Zelenski, ki je dodal, da verjame v Evropo in jo poziva, naj deluje za lastno dobro.

Amerika ne bo ponudila zagotovil o varnosti, če ne bodo trdna tudi evropska zagotovila, je povedal. Evropo je pozval tudi k enotni in usklajeni zunanji politiki, da "bi bil lahko konec vojne naš prvi skupni dosežek".

Poudaril je, da se odločitev o Ukrajini ne sme sprejemati brez Ukrajine, odločitev o Evropi pa ne brez Evrope. "Če bomo izključeni iz pogajanj o naši prihodnosti, bomo vsi izgubili," je dejal.

Zelenski: Putin je lažnivec

Zelenski je ponovno obtožil Rusijo, da je v petek napadla sarkofag jedrske elektrarne v Černobilu, kar naj bi po njegovem mnenju pokazalo, da si Rusija ne želi miru in ni pripravljena na dialog.

"Putin ne more ponuditi resničnih zagotovil o varnosti, ne le zato, ker je lažnivec, temveč ker Rusija v trenutni situaciji potrebuje vojno, da lahko obdrži moč," je dejal Zelenski.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, naj bi povedal tudi, da se Rusija pripravlja na nadaljnjo vojaško zaostrovanje ter še naprej krepi svoje oborožene sile in zaposluje dodatne vojake.

Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev naj bi Moskva nameravala svoje enote poleti premestiti v zavezniško Belorusijo. Ta meji na tri države članice Nata in je postala pomemben steber ruskih vojaških operacij, je dodal.

Pri napotitvi vojakov v Belorusijo naj bi šlo sicer za vojaško vajo, a je opozoril, da se je tako začela tudi ruska invazija Ukrajine pred skoraj tremi leti.

Po besedah Zelenskega ni jasno proti komu bi Rusija te sile uporabila. Pozval je ukrajinske zaveznike, naj pripravijo načrte za ravnanje ob morebitnem novem napadu Rusije.

Scholz za mir v Ukrajini ob zagotovitvi suverenosti

"Mir bo le, če bo zagotovljena suverenost Ukrajine," je dejal Scholz. "Diktiranemu miru zato nikoli ne bomo namenili podpore."

Prepričan je, da ne bodo sprejeli nobene rešitve, ki bi vodila v ogrožanje evropske in ameriške varnosti, saj bi to koristilo le ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, poročajo tuje tiskovne agencije. "Evropejci bomo te interese samozavestno in enotno zastopali v prihodnjih pogajanjih," je dodal.

Ukrajina mora imeti po prepričanju Scholza zagotovljene obrambne sposobnosti tudi v času mirovnih pogajanj, saj mora biti sposobna se obraniti ruskih napadov. Priznava pa, da bo to finančni, materialni in logistični izziv, zato bo nujna podpora transatlantskih partnerjev.

Scholz kritičen do Vanca: Zunanje vmešavanje ni dopustno

Je bil pa danes Scholz kritičen do ameriškega podpredsednika JD Vanca zaradi njegove podpore skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Vztrajal je, da zunanje vmešavanje v nemške parlamentarne volitve, ki bodo 23. februarja, ni dopustno. "Kako se bo naša demokracija nadaljevala, je nekaj, o čemer bomo odločali sami," je poudaril.

Vance je bil v svojem govoru v petek kritičen do evropskih zaveznikov, podvomil je namreč v demokracijo in svobodo izražanja v Evropi. V govoru se je posredno navezal na nemško razpravo o distanciranju od AfD. "Ni prostora za požarne zidove," je še dejal Vance.

Ameriški podpredsednik se je ob robu varnostne konference sestal s kanclersko kandidatko AfD Alice Weidel, medtem ko srečanja s Scholzem ni bilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.