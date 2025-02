Zelenski: Ruski dron z bojno glavo je zadel jedrsko elektrarno v Černobilu #video

"Ruski napadalni dron z visokoeksplozivno bojno glavo je zadel zaščito, ki svet varuje pred sevanjem v uničeni 4. energetski enoti elektrarne," je na družbenem omrežju X zapisal Zelenski.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Betonski pokrov, ki pokriva reaktor, je bil poškodovan, požar pa pogašen, je dodal Zelenski. "Raven sevanja se ni povečala in se nenehno spreminja. Prve ocene kažejo, da je škoda ogromna," je še posvaril ukrajinski predsednik.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je na X sporočila, da je nekaj pred 2. uro zjutraj po lokalnem času njena ekipa na lokaciji v Černobilu "slišala eksplozijo, ki je odjeknila iz nove varne zapore, ki ščiti ostanke reaktorja 4 nekdanje jedrske elektrarne Černobil, kar je povzročilo požar". Obvestili so nas, da je dron zadel streho jedrske elektrarne," so še navedli pri IAEA.

Enota 4 v Černobilu je eksplodirala leta 1986, kar je sprožilo obsežno radioaktivno sevanje po delih Sovjetske zveze in Evrope. Kasneje so reaktor zaprli z betonskim in jeklenim pokrovom.

At night, Russia attacked the Chernobyl nuclear power plant sarcophagus with a drone and breached it.



Is this nuclear terrorism or not yet? Will international organizations be "deeply concerned"? Or will they ask us to "understand Putin" again?



Russia is a threat to the world.… pic.twitter.com/brflYNTCcd — Денис Казанський (@den_kazansky) February 14, 2025

Ukrajinska vojska je v četrtek še sporočila, da je Rusija proti Ukrajini izstrelila 133 brezpilotnih letal, od katerih so jih 73 sestrelili, 58 pa jih ni doseglo ciljev. Brezpilotna letala so sestrelili v 11 regijah, ki pokrivajo večji del države. Zelenski je v svoji objavi še navedel, da nočni napadi brezpilotnikov na ukrajinsko infrastrukturo pomenijo, da se ruski predsednik Vladimir Putin "vsekakor ne pripravlja na pogajanja - pripravlja se, da bo še naprej zavajal svet".