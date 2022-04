Delegacija IAEA na obisku v Černobilu ob obletnici jedrske katastrofe #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

6.07 ZDA bodo v Nemčiji gostile pogovore o dolgoročni varnosti Ukrajine

ZDA bodo danes v ameriškem letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji gostile pogovore o dolgoročnih varnostnih potrebah Ukrajine, ki se trenutno še vedno brani pred rusko ofenzivo. Na srečanju se bodo glede na napovedi Pentagona sešli obrambni ministri in visoki generali več kot 20 držav, tudi Slovenije.

Srečanje v Pentagonu opisujejo kot posvet, ki bo preučil, kako lahko partnerice Ukrajine prispevajo k okrepitvi vojaške moči države po koncu vojne. V pretežni meri gre za vprašanje modernizacije in zagotavljanja moči in zmožnosti ukrajinske vojske, ne pa za varnostna zagotovila, je pred dnevi napovedal tiskovni predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva John Kirby.

Po njegovih besedah je vabilo ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina že sprejelo približno 20 držav, tako članic kot nečlanic zveze Nato. Iz Slovenije se bosta pogovorov udeležila tako obrambni minister Matej Tonin kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš, so za STA napovedali na obrambnem ministrstvu.

ZDA so na čelu prizadevanj okoli 30 držav za zagotavljanje vojaške opreme, streliva in drugih potrebščin v pomoč ukrajinskim silam, da bi vzdržale odpor proti ruski vojski. Pentagon na današnjem srečanju napoveduje tudi pogovore o nadaljnji pomoči in o konkretnem orožju, ki ga lahko države zagotovijo.

Srečanje se bo odvilo po dveh mesecih vojne v Ukrajini, kjer si ukrajinska vojska prizadeva ustaviti rusko ofenzivo, ki se je po neuspehih v drugih delih v zadnjih tednih usmerila predvsem na jug in vzhod države.

V okviru diplomatskih prizadevanj za ustavitev vojne bo danes generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres obiskal Moskvo, kjer se bo srečal tako z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom kot predsednikom Vladimirjem Putinom. Govora naj bi bilo med drugim o humanitarnem dostopu in varnih evakuacijskih poteh za civiliste. V četrtek nato Guterresa pričakujejo v Kijevu.

6.00 Delegacija IAEA na obisku v Černobilu

Območje zaprte jedrske elektrarne pri Černobilu so ruske sile zasedle že prvi dan vojne, 24. februarja. Tam je ruska vojska vztrajala do konca marca, ko je prišlo do umika ruskih oboroženih sil, odtlej pa je območje spet pod nadzorom Ukrajine.

Ekipa IAEA naj bi se na kraju samem prepričala o posledicah spopadov in ponudila tehnično podporo. Kljub povišanim stopnjam radiacije na širšem območju elektrarne in občasnim težavam pri dobavi elektrike ukrajinske oblasti ne poročajo o dolgotrajnejših posledicah 35-dnevne okupacije.

Černobilska elektrarna, ki se nahaja okoli 110 kilometrov severno od Kijeva, je 26. aprila 1986 ob 1.23 zjutraj postala prizorišče najhujše jedrske nesreče v zgodovini človeštva, potem ko sta med varnostnim preizkusom odjeknili dve eksploziji in razdejali četrti reaktor elektrarne. Pri tem je v zraku nastal smrtonosen radioaktivni oblak, ki se je razširil nad vso Evropo.

Do konca leta 1986 so bile takratne sovjetske oblasti primorane preseliti 116 tisoč ljudi iz 30-kilometrskega območja okoli nuklearke. V naslednjih letih je enaka usoda doletela še dodatnih 230 tisoč ljudi.

Koliko žrtev je terjala katastrofa v Černobilu, skoraj štiri desetletja kasneje ostaja neznanka. Z izjemo 30 neposrednih žrtev nesreče, skupno število preostalih smrti ostaja predmet ugibanj, ocene pa se gibljejo od nekaj tisoč do približno 100 tisoč ljudi.

Med žrtvami je bilo tudi neznano število preminulih "likvidatorjev", torej slabo zaščitenih policistov, vojakov in drugih državnih uslužbencev, katerih naloga je bila, da so čistili kontamirano območje in gradili betonski sarkofag nad uničenim reaktorjem.

Kljub tragičnim posledicam je černobilska katastrofa na dolgi rok prinesla tudi določene pozitivne učinke, saj je spodbudila mednarodna prizadevanja za izboljšanje jedrske varnosti in pomiritev javnosti, ki so presegla tudi hladnovojne delitve.