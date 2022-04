Spremljamo dogajanje v Ukrajini:



8.38 V bližini meje z Ukrajino gori rusko skladišče goriva

8.28 Ruski napadi na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo, Kijev želi nova pogajanja o Mariupolu

7.00 Blinken napovedal vrnitev ameriških diplomatov v Ukrajino

V ruskem mestu Brjansk blizu meje z Ukrajino gori veliko skladišče goriva, so danes sporočili z ruskega ministrstva za izredne razmere. Požar je izbruhnil v skladišču goriva, ki služi kot logistična baza za vojaške operacije Moskve v Ukrajini, vzrok zanj pa ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Photos from the burning Druzhba Oil Depot and ammunition storage area in #Bryansk #Russia. Still no confirmed cause of the explosion. An oil depot in #Belgorod was also recently destroyed. #Russia depends heavily on these depots to support its #War in #Ukraine. pic.twitter.com/nCran6XPgB — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) April 25, 2022

Zagorelo je v skladišču goriva družbe Transneft Brjansk, ki je od meje z Ukrajino oddaljeno približno 150 kilometrov.

Po prvih podatkih v požaru ni bilo poškodovanih, vzroka požara pa niso navedli. Ministrstvo je sporočilo, da za zdaj ni potrebe po evakuaciji prebivalcev.

Požar je izbruhnil okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času v okrožju Fokinski v mestu Brjansk, je sporočilo ministrstvo za izredne razmere in dodalo, da so na kraj dogodka poslali reševalce in gasilce.

Posnetki, ki so jih objavili ruski mediji, prikazujejo požar, ki je nočno nebo v Brjansku obarval rdeče, medtem ko se v nebo dviga gost dim.

Moskva je ukrajinske sile večkrat obtožila, da izvajajo napade na ruskih tleh, med drugim sredi aprila na vas v regiji Brjansk. V začetku aprila je guverner regije Belgorod, ki prav tako meji na Rusijo, trdil, da so ukrajinski helikopterji streljali na skladišče goriva.

Na vzhodu Ukrajine se nadaljujejo ruski napadi, ki so znova terjali civilne žrtve, med drugim na severovzhodu regije Harkov in na vzhodu regije Doneck. Med drugim naj bi Rusi sprožili močan napad v smeri od Izjuma proti Kramatorsku, a ga je ukrajinskim silam uspelo odbiti. Kijev je medtem Rusiji predlagal poseben krog pogajanj glede Mariupola.

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa davi v svojem rednem poročilu s terena sporočila ukrajinska vojska, jim je uspelo ustaviti več ruskih napadov na vzhodu države, vključno z ruskimi napadi v smeri od Izjuma proti Kramatorsku.

V Donecku in južneje so se ruske sile omejile predvsem na silovito topniško obstreljevanje ukrajinskih položajev, do novega poskusa zavzetja je prišlo le pri manjšem kraju Popasna, za katerega siloviti boji potekajo že več tednov.

V pristaniškem mestu Mariupol pa so Rusi z bombami in raketami znova obstreljevali območje jeklarne Azovstal, kjer vztrajajo še zadnji ukrajinski branitelji v tem mestu, tam pa naj bi bili ujeti tudi številni civilisti, med njimi otroci.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič je Moskvi ponoči predlagal poseben krog mirovnih pogovorov, katerih cilj bi bil dogovor o prekinitvi ognja in usodi ukrajinskih sil in civilistov v Mariupolu, ki je z izjemo Azovstala po več tednih silovitega obleganja zdaj bolj ali manj v ruskih rokah.

Britanski obveščevalci so medtem v svojem zadnjem poročilu davi potrdili, da Rusija načrtuje izvedbo prirejenega referenduma v Hersonu na jugu Ukrajine, s katerim želi upravičiti svojo okupacijo na tem območju.

Kot so dodali, je Herson ključen za doseganje cilja, ki si ga je v invaziji zastavila Rusija, in sicer da vzpostavi kopenski most do polotoka Krim, ki si ga je priključila že leta 2014, in zavzame ne le vzhod, ampak tudi jug Ukrajine.

Herson je sicer edino večje ukrajinsko mesto, ki ga je Rusija v invaziji, ki se je prevesila že v tretji mesec, uspela zavzeti. A nekatera okoliška območja so medtem znova zavzele ukrajinske sile in spopadi tam se nadaljujejo.

Napovedala sta tudi več kot 700 milijonov dolarjev dodatne neposredne in posredne vojaške pomoči Ukrajini, vključno s približno 300 milijoni dolarjev, ki bodo državi omogočili nakup potrebnega orožja. Sredstva bodo po poročanju AFP namenjena tudi ukrajinskim regionalnim zaveznicam, ki morajo obnoviti zaloge, potem ko so poslale orožje Ukrajini.

Blinken je povedal, da namerava ameriški predsednik Joe Biden v prihodnjih dneh za novo veleposlanico v Kijevu imenovati sedanjo veleposlanico ZDA na Slovaškem Bridget Brink. Čeprav je več evropskih držav že ponovno odprlo svoja veleposlaništva v Kijevu, bo vrnitev ameriških diplomatov po navedbah neimenovanega predstavnika State Departmenta postopna, poroča AFP.

Blinken in Austin sta prva predstavnika ameriške vlade, ki sta obiskala Ukrajino od začetka ruske invazije 24. februarja. Obisk je bil iz varnostnih razlogov zavit v tančico skrivnosti, Washington pa ga je potrdil šele, ko sta Austin in Blinken že zapustila ukrajinsko ozemlje. Vendar je obisk že v soboto razkril Zelenski, v nedeljo pa so prisotnost obeh ameriških ministrov v Kijevu potrdili tudi ukrajinski uradniki.

Zelenski je v nedeljo tvitnil, da sta "ukrajinsko-ameriško prijateljstvo in partnerstvo močnejša kot kdaj koli prej".

Biden je v četrtek napovedal nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 800 milijonov dolarjev, potem ko je podoben 800-milijonski paket pomoči napovedal že 13. aprila. ZDA Ukrajini med drugim dobavljajo havbice, oklepna vozila, helikopterje, taktične drone, sisteme protiletalske obrambe in protitankovske rakete. Skupno so ZDA od začetka Bidnovega mandata poslale približno 4 milijarde dolarjev vojaške pomoči, poroča AFP.