Predhodnica sodobne Rusije, Sovjetska zveza, po kateri se občasno nostalgično toži Vladimirju Putinu, je imela verjetno najobsežnejši skrivni program razvoja in proizvodnje biološkega orožja v zgodovini. Eden od njihovih paradnih konjev je bil antraks. Na fotografiji je pod mikroskopom povečani bacillus anthracis, gram pozitivna bakterija, ki tvori spore. Te spore lahko v naravnem okolju preživijo izjemno dolgo. Antraks se pojavlja povsod po svetu, najpogosteje pa na kmetijskih področjih, kjer nimajo vpeljanih preventivnih programov nadzora antraksa pri domačih rastlinojedih živalih (Vir: NIJZ). Smrtnost antraksa je brez zdravljenja izredno visoka: pri kožni obliki bolezni umre slaba četrtina okuženih, pri črevesni obliki je tveganje za smrt od 25- do kar 75-odstotno, pri pljučni obliki antraksa pa so možnosti za preživetje celo z zdravljenjem od 50 pa do le 20 odstotkov (odvisno od prehodnega zdravstvenega stanja bolnika). Foto: Wikimedia Commons

Rusija je danes obtožila ZDA, da jo nameravajo obtožiti uporabe orožja za množično uničevanje in jo tako še dodatno mednarodno osamiti. ZDA nameravajo uporabiti tri scenarije, da bi Rusijo obtožile uporabe biološkega orožja v Ukrajini, trdi načelnik ruskih sil za zaščito pred sevanjem, kemičnimi in biološkimi snovmi Igor Kirilov.

"Scenariji za obtožbo Rusije so načrtovani. Prvi je zrežiran incident pod lažno zastavo, ki je najverjetnejši. Drugi je prikrita uporaba orožja za množično uničenje v majhnih količinah za zatrtje volje in zmožnosti upora v okviru določene operativne naloge. Tretji in najmanj verjeten scenarij pa je odkrita uporaba orožja za množično uničevanje na bojišču, če konvencionalno orožje ne bi bilo uspešno, najverjetneje na območju spopadov," je pojasnil Kirilov.

"Uprizoritev uporabe orožja za množično uničevanje bo uporabljena za obtožbo Rusije, da je uporabila to nezakonito orožje. S tem bi želeli uresničiti sirski scenarij, po katerem je določena država gospodarsko in politično izolirana ter izključena iz mednarodnih organizacij, kot je Varnostni svet ZN," je dejal vodja radiacijske, kemične in biološke obrambe ruske vojske.

Rusija in Ukrajina se že več tednov medsebojno obtožujeta načrtov za uporabo mednarodno prepovedanega orožja za množično uničevanje. Rusija je svojo invazijo 24. februarja delno utemeljila z obtožbami, da Ukrajina pripravlja biološko in jedrsko orožje, a do zdaj ni predstavila nobenih dokazov za te obtožbe. Foto: Reuters

Kirilov je še dejal, da so zahodni voditelji v zadnjih tednih že dali številne provokativne izjave o tem, da Rusija načrtuje uporabo taktičnega jedrskega, kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini. Cilj tovrstnih izjav naj bi bil povečati pritisk na Indijo in Kitajsko, da se pridružita Zahodu pri uvedbi sankcij proti Rusiji.