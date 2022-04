"Jutri nas pridejo obiskat ameriški predstavniki," je na novinarski konferenci na postaji kijevske podzemne železnice sporočil Zelenski. To bo prvi uradni obisk ameriške vlade v Ukrajini, odkar je Rusija 24. februarja tam sprožila invazijo.

Poleg Blinkna (na fotografiji) na obisk v Kijev prihaja še ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Foto: Reuters

Zelenski: Ne bojim se srečanja s Putinom, a če bodo ubiti naši možje v Mariupolu, se ne bomo več pogovarjali

Zelenski je sicer na novinarski konferenci tudi pozval k srečanju s Putinom s ciljem končati vojno. "Mislim, da je tisti, ki je to vojno začel, to sposoben tudi končati," je dejal in dodal, da "se ne boji srečanja" s Putinom, če bi to pomenilo mirovni dogovor med njunima državama.

Zatrdil je tudi, da se bodo ukrajinski pogajalci umaknili iz mirovnih pogovorov z Moskvo, če bo Rusija ubila ukrajinske vojake, ki še vztrajajo v jeklarni Azovstal v Mariupolu. "Če bodo naši možje v Mariupolu ubiti, se bo Ukrajina umaknila iz vsakega pogajalskega procesa," je bil jasen.

Prav danes so sicer pripadniki bataljona Azov iz jeklarne objavili nov videoposnetek, na katerem je videti ženske in otroke v prenatrpani sobi, ki tožijo, da ostajajo brez hrane in vode ter prosijo za evakuacijo. Foto: Twitter

Stvar, ki bi prav tako pomenila konec mirovnih pogajanj, je po besedah Zelenskega tudi napovedani referendum o neodvisnosti, ki naj bi ga Rusija izvedla v zasedenem Hersonu. Če bi se ta psevdoreferendum dejansko zgodil, bi to zapletlo vsa prizadevanja za končanje vojne in bi pomenilo, da so bili dozdajšnji pogovori zgolj političen teater, "pa še to z res slabimi igralci", je dejal.