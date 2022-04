Aktivisti nad ruske tankerje: Stop poganjanju vojne #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več aktivistov, ki so s treh čolnov in kajakov držali transparente z napisoma "Stop poganjanju vojne" in "Nafta poganja vojno", je pozvalo norveško vlado, da preneha uvažati ruska fosilna goriva. Foto: Reuters

Aktivisti norveškega Greenpeacea so v znak protesta proti uvozu ruske nafte priklenili svoj čoln na ruski naftni tanker, je po poročanju nemške tiskovne agencije danes sporočila okoljevarstvena organizacija. Kot je norveška organizacija zapisala na spletni strani, je bil njihov cilj preprečiti uvoz več tisoč ton nafte v norveška pristanišča.

Greenpeace je pozval tudi podjetje Esso, ki skrbi za transport, da odstopi od pogodb z Rusijo.

Putinova vojna

"Šokiran sem, da Norveška ponuja pristanišča za rusko nafto, ko vemo, da to financira Putinovo vojno," je po poročanju dpa dejal vodja norveškega Greenpeacea Frode Pleym.

Pleym je bil med aktivisti, ki so privezali čoln na sidro ruskega tankerja na terminalu Oslofjord, drugim pa je policija preprečila dostop do tankerja.

Posel, sklenjen pred začetkom invazije

V Essu so za danski časnik Boersen pojasnili, da so pogodbo za nakup nafte sklenili, preden je Rusija po navodilih predsednika Vladimirja Putina 24. februarja začela vojaško invazijo na Ukrajino, kar pomeni, da sankcije Zahoda zaradi vojne na to pošiljko ne vplivajo.

Ob tem so dodali, da novih pogodb za dobavo ruskih energentov nimajo, še navaja dpa.