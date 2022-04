Nemčija v Ukrajino pošilja geparde

Podjetje Krauss-Maffei Wegmann naj bi po poročanju dpa dobilo dovoljenje za napotitev oklepnikov v Ukrajino. Sestavili jih bodo iz delov in tankov, ki so v lasti nemške vojske, pri čemer so mogoče tudi modifikacije.

Big move: German Govt has reportedly agreed to send anti-aircraft tanks to Ukraine. The refurbished "Gepards" will come from stocks held by defence firm KMW. These reports are via DPA - more info expected today when Defence Min visits 🇺🇸 Ramstein Air Base for NATO talks. 📷: KMW pic.twitter.com/j2xhsnMknt