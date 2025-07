Grozljivka v Nemčiji: moški vlomil v podjetje in zabodel več ljudi

Napad se je zgodil v prostorih podjetja Überlandwerk Rhön, regionalnega dobavitelja električne energije, ki zaposluje približno 220 ljudi. Iz neznanega razloga je 21-letni napadalec z nožem napadel več zaposlenih.

Policija je potrdila, da je bil aretiran 21-letni nemški državljan. Motiv napada še preiskujejo.

Po poročanju Bilda je žrtev, ki je umrla zaradi poškodb, utrpela več vbodnih ran v zgornji del telesa.

❗ Aktueller Einsatz ❗



Aktuell kommt es in Mellrichstadt zu einem Polizeieinsatz.

Die Kolleginnen und Kollegen, sowie der Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Polizeigewahrsam.

Für Außenstehende besteht keine Gefahr. pic.twitter.com/0JbynYy5Ak — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) July 1, 2025

21-letnik je bil v podjetju zaposlen

"Naša prednostna naloga je zagotoviti pomoč poškodovanim in razjasniti vse okoliščine tega tragičnega dogodka," je dejal policijski tiskovni predstavnik in dodal, da v tem trenutku ni bilo nobene nevarnosti za širšo javnost.

Po zadnjih informacijah so vse žrtve, vključno z 59-letno pokojno žensko in tremi poškodovanimi osebami, starimi 55 in 62 let, zaposlene v podjetju, prav tako kot 21-letni osumljenec, ki je bil aretiran na kraju dogodka.