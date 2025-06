Ruska vojska je ponoči znova z droni napadla cilje po vsej Ukrajini. Napadli so Kijev, Harkov in Dnipro, pa tudi regije daleč stran od frontne črte. O eksplozijah so med drugim poročali tudi v Lvivu in Ivanofrankivsku. Poročil o večji škodi ali smrtnih žrtvah ni bilo. Po nekaterih navedbah gre za najobsežnejši napad na Ukrajino doslej.